Il Pantheon di Roma, da secoli culla dell’arte: per il Giubileo arriva la Corona di spine di Helga Vockenhuber.

È uno dei monumenti più conosciuti del mondo e tra i più visitati in assoluto dai turisti in Italia: il Pantheon di Roma, l’impressionante capolavoro di ingegneria e architettura costruito durante il regno dell’imperatore Adriano e dedicato a tutti gli Dei, è scenario, fino al 16 settembre, di una mostra di arte contemporanea dell’artista austriaca Helga Vockenhuber.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

CORONA GLORIAE, questo il nome dell’installazione curata da don Umberto Bordoni e dal prof. Giuseppe Cordoni, era già stata esposta presso la Basilica di San Giorgio Maggiore, in concomitanza con la Biennale di Venezia, ma è stata riproposta al Pantheon in chiave rinnovata e ripensata in dialogo con lo spazio, secondo un approccio site-specific.

e=”background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;”> Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pantheon Roma (@pantheon_roma)

Corona Gloriae, al Pantheon l’opera spirituale di Helga Vockenhuber

Si tratta di una corona di spine, composta da sette sculture in bronzo scomposte che, a partire dalla Passione di Gesù, evocano – nella visione dell’artista – il dramma dell’esistenza umana, riconciliata attraverso il sacrificio di Cristo. Nell’orizzonte della tradizione cristiana, la corona di spine assume il valore di reliquia insigne della Passione: oggetto-simbolo che accompagna il Cristo fino al compimento del suo sacrificio.

Collocata zenitalmente sotto l’oculo del Pantheon, la corona metallica diventa memoria immediata della passione di Cristo e del sacrificio dei Martiri, cui è dedicata la Basilica: i bronzi contorti e acuminati trasmettono il carico perturbante della sofferenza, che si riflette nello specchio d’acqua su cui poggiano e che restituisce l’idea di una sospensione sopra l’abisso. Tuttavia, il cerchio infernale del male è infranto; la corona è spezzata in sette frammenti, un numero significativo nella simbologia biblica, a simboleggiare un dolore aperto, attraversato e sconfitto.

Nel contesto dell’Anno Giubilare, l’installazione di Helga Vockenhuber intende così proporre una riflessione sul linguaggio dell’arte cristiana contemporanea e sulla possibilità, evocata dall’artista, che la Passione salvifica di Cristo continui a rappresentare per l’umanità intera, segnata dalla sofferenza e in cerca di riscatto, l’epifania di una invincibile speranza.

Leggende e magia

D’altronde lo stesso Pantheon, con la sua maestosa cupola in cemento e con il suo oculus di 9 metri, rappresenta un collegamento diretto tra il cielo e la terra. Un’apertura da dove non entra l’acqua quando piove. Non per magia, come si pensava un tempo, ma grazie alla fisica.

Sono infatti le correnti d’aria calda ascensionali a nebulizzare le gocce di pioggia che entrano dall’oculus. Mentre, quando la pioggia è più forte, un sistema di 22 fori di drenaggio sul pavimento aiuta a far defluire l’acqua in modo che non si abbia l’impressione che stia piovendo.

Restando in tema di magia, il Pantheon è ricco di storie e leggende: si dice il fossato che lo circonda sia stato scavato dalla furia del diavolo, scatenata dal medico e alchimista Pietro Barliario, che, pentitosi di avergli venduto l’anima, si era rifugiato all’interno della struttura per sfuggirgli. Il diavolo non riusciva ad entrare nel luogo sacro e iniziò quindi a girare e correre intorno al Pantheon, tanto da creare il fossato che ancora oggi possiamo vedere.