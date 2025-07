Nel cuore di una città millenaria come Roma, dove l’arte vive a ogni angolo e la storia si fonde con l’avanguardia, nasce un progetto che ha la forza della semplicità e la profondità di uno sguardo vero: Sistema Arte Roma, ideato dalla giovane fotografa Olivia Rainaldi. Un progetto che, fin dai suoi primi passi, rivela qualcosa di inedito: una mappa visiva del mondo dell’arte contemporanea romana, costruita attraverso il ritratto, l’incontro, l’ascolto.

Olivia ha 23 anni, e ciò che colpisce subito – oltre alla qualità straordinaria delle sue fotografie – è la consapevolezza del suo approccio. Il suo sguardo non è solo estetico, ma anche narrativo, critico, empatico. Ogni immagine è il risultato di un processo di conoscenza, di osservazione profonda. L’obiettivo non è solo quello di “fotografare” i protagonisti del sistema arte romano, ma di comprenderne il ruolo, la funzione, la voce.

Cantagalli Telai, Ph Olivia Rainaldi per SISTEMA ARTE ROMA

Un progetto originale che mette a sistema le ricchezze della città

Sistema Arte Roma non è un semplice portfolio o una serie di ritratti artistici. È un progetto editoriale e culturale, che attraverso la fotografia si pone una domanda fondamentale: chi rende viva l’arte a Roma, oggi?

Artisti, curatori, giornalisti, direttori di museo, artigiani, collezionisti, comunicatori, fotografi. Tutti sono parte di un organismo complesso che Olivia definisce – con lucidità – “vivente”. A ciascuno è dedicato uno scatto, un incontro, un momento fissato nel tempo. Ogni fotografia è una finestra su un’identità, ma anche su una funzione all’interno del sistema. È da qui che nasce l’intuizione forte del progetto: non esiste arte senza comunità, e questa comunità merita di essere raccontata.

Il progetto sarà pubblicato in forma seriale su Revenews Arts, con una selezione di quindici ritratti al mese, promossi anche attraverso i nostri canali social. Ogni scatto sarà accompagnato da una didascalia e da una micro-biografia, per offrire al pubblico uno strumento di conoscenza e orientamento all’interno del vasto panorama culturale della città.

Olivia Rainaldi: talento e sensibilità generazionale

È importante sottolineare come questo progetto nasca dall’intuizione e dalla determinazione di una giovane fotografa italiana, che con Sistema Arte Roma firma un gesto maturo, consapevole, radicale nella sua semplicità. Olivia Rainaldi sceglie la fotografia come linguaggio di analisi e riflessione, ma anche come atto d’amore verso una comunità.

In un momento in cui il mondo dell’arte appare spesso chiuso, difficile da raccontare, il suo lavoro rappresenta una forma di accessibilità e apertura. È uno strumento per avvicinare nuovi pubblici, per rendere visibili i volti che abitano – silenziosamente ma essenzialmente – il sistema culturale della Capitale.

Con Sistema Arte Roma, Revenews Arts rinnova il suo impegno a sostenere la creatività emergente e a documentare i protagonisti dell’arte contemporanea. Un progetto che parla di Roma, ma anche di tutte le città in cui l’arte vive grazie a chi ci lavora ogni giorno.