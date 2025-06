Dal 9 al 21 giugno la mostra personale dell’artista delle Canarie trasforma Iconic Art System in un ponte tra isole e identità fluide, con dodici tele blu dove il corpo si rigenera nel mare.

Le Canarie sbarcano a Caserta con il blu intenso di Pedro Perdomo, che con la sua personale Lost in Blue – dal 9 al 21 giugno negli spazi della Galleria Iconic Art System – trasforma il Mediterraneo in un avamposto fra mare, corpo e metamorfosi.

La pittura di Pedromo, una delle voci più autentiche della nuova pittura figurativa, è sensuale, fluida, profondamente mediterranea: tramite Iconic Art System, che continua a farsi ponte italiano e internazionale, traccia un collegamento fra le Isole Canarie e il territorio campano.

Lost in Blue: corpi immersi, identità liquide, vibrazioni materiche

Dopo il debutto italiano nella Sala Romanelli della Reggia di Caserta, Perdomo torna così in città con un progetto che conferma la sua cifra poetica: corpi immersi, identità liquide, vibrazioni materiche che parlano la lingua del mare. Il blu – protagonista assoluto – non è solo colore, ma si fa respiro, pelle, eco profonda di una memoria che arriva da lontano, un frammento poetico delle Canarie che prende forma attraverso 12 tele in cui i corpi si dissolvono e si rigenerano con il mare.

Lost in Blue si inserisce nella programmazione di Iconic Art System, un nuovo sistema di mecenatismo artistico che ha scelto la provincia come campo di sperimentazione. Un’operazione coraggiosa che porta l’arte contemporanea oltre i confini delle grandi città, valorizzando non solo i talenti emergenti della scena internazionale, ma anche il potenziale culturale dei luoghi in cui operano.

La mostra è, quindi, parte del più grande percorso tracciato dalla Loffredo Foundation for Arts and Inclusion, che promuove progetti capaci di attivare un confronto fertile tra arte e società, tra diversità e partecipazione, tra identità e territorio.

Giuseppe Loffredo: “Iconic Art System sceglie di investire nella provincia come spazio vivo dell’arte contemporanea”

“Iconic Art System, vuole proporre un modello innovativo di promozione culturale” spiega Giuseppe Loffredo fondatore di Loffredo Foundation for Arts and Inclusion e ideatore di Iconic Art System “che sceglie di investire nella provincia come spazio vivo dell’arte contemporanea. Portare l’arte fuori dai grandi circuiti, costruire relazioni nuove tra artisti e comunità, far emergere bellezza e visione dove spesso non vengono cercate: questa la sfida. A Caserta, grazie a Iconic, la pittura contemporanea non è passaggio: è presenza”.

Iconic Art System è aperta tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00. Info su https://iconicartsystem.com/