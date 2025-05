La prima mostra esperienziale dedicata al genio di Michelangelo Merisi unisce arte, tecnologia e teatro per offrire una rilettura contemporanea della sua figura rivoluzionaria: dal 30 maggio al MuSA di Pietrasanta.

Il genio turbolento di Michelangelo Merisi da Caravaggio incontra le tecnologie immersive del XXI secolo e prende vita al MuSA di Pietrasanta con Caravaggio Experience, la prima mostra esperienziale mai realizzata sull’artista. Un progetto ambizioso e coinvolgente, dove arte, teatro e realtà virtuale si fondono per offrire al pubblico un viaggio emozionale dentro le opere e l’anima del maestro del chiaroscuro. Dal 30 maggio al 14 settembre, ogni weekend, l’arte barocca si apre a una nuova dimensione: quella immersiva, multisensoriale, accessibile e sorprendente.

Il progetto – ideato da WAY Experience, promosso dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest con la collaborazione di Mutua BVGL e il patrocinio del Comune di Pietrasanta – invita il pubblico a riscoprire Caravaggio con occhi nuovi. Al MuSA, nel cuore della “Piccola Atene” della Versilia, lo spettatore non guarda: vive. Tra narrazione teatrale dal vivo, voice over in prima persona, scenografie digitali e visori di realtà virtuale, lo spettatore è trasportato in un mondo fatto di luci taglienti, contrasti drammatici e pulsioni interiori.

Caravaggio Experience: un viaggio nell’anima di Caravaggio

Il cuore di Caravaggio Experience è la voce dell’artista stesso, un voice over potente e intimo che guida i visitatori dentro i pensieri, i tormenti, la passione e la bellezza delle sue opere. Un narratore teatrale dal vivo accompagna il pubblico in questo racconto immersivo che attraversa le tappe fondamentali della vita del pittore, dai fasti romani ai duelli, dall’esilio napoletano alla gloria postuma.

Il racconto non è solo uditivo ma anche visivo e tattile: le scenografie digitali ricostruiscono gli spazi simbolici dell’esistenza di Caravaggio – le osterie, gli atelier, le chiese – mentre i visori VR permettono una navigazione interattiva dentro i suoi capolavori, esplorandone i dettagli come mai prima. È l’arte che diventa ambiente, atmosfera, esperienza.

Emozione e accessibilità

Caravaggio Experience non è solo per esperti d’arte. È pensato per un pubblico ampio: appassionati, famiglie, turisti e curiosi. L’esperienza dura circa un’ora e ha una capienza massima di 50 persone per turno. Si svolge ogni venerdì alle 21:30, il sabato e la domenica alle 19:00. I biglietti partono da €15 per le riduzioni (under 18, over 65, disabili), mentre l’intero è a €25. È prevista anche una tariffa speciale per gruppi e per i soci Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno.

«Siamo felici di portare la nostra esperienza al MuSA – commenta Pier Francesco Jelmoni, co-founder di WAY Experience – perché crediamo in un mondo dove l’arte non si guarda, ma si vive.» Ecco perché ogni dettaglio è stato curato per garantire non solo qualità, ma anche accessibilità: dal trasporto alla struttura, fino alla possibilità di riprogrammare la visita in caso di imprevisti.