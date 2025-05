Fino al 14 novembre Serenissima, la mostra immersiva di Jeff Robb che unisce arte, tecnologia e poesia visiva nel cuore di Venezia

Un viaggio immersivo tra percezione e femminilità trasforma Avani Rio Novo Venice Hotel in uno spazio d’arte contemporanea, con la mostra “Serenissima” di Jeff Robb, a cura di Cris Contini Contemporary.

Dal 15 maggio al 14 novembre 2025, l’Avani Rio Novo Venice Hotel apre le sue porte al linguaggio potente dell’arte contemporanea con Serenissima, la nuova mostra dell’artista britannico Jeff Robb, organizzata da Cris Contini Contemporary. In uno dei quartieri più autentici e vivi di Venezia, Dorsoduro, l’esposizione invade gli spazi dell’hotel trasformandoli in un’esperienza sensoriale unica, dove natura, corpo femminile e tecnologia lenticolare si fondono per creare un dialogo emozionante tra spettatore e opera.

Serenissima, il percorso espositivo

Il percorso espositivo si snoda tra le aree comuni dell’hotel: dalla sala breakfast con nature morte sospese tra innovazione e classicità, al corridoio che ospita la serie Rorschach Flower, in cui fiori tridimensionali cambiano forma e significato a seconda della prospettiva. Nell’area ristorante, la femminilità si fa fluttuante, onirica, mentre nel giardino esterno la scultura Affinity riflette e moltiplica la natura attraverso una sinuosa silhouette in acciaio.

Con Serenissima, Robb esplora la soglia tra fotografia, pittura e scultura: il suo è un viaggio nell’immaginario femminile, tra simmetrie visive e poesia visiva, che trova un’eco perfetta nella città lagunare. La mostra – curata da Pasquale Lettieri – ha debuttato con un vernissage accompagnato dal pianista Filippo Barbugian e dal pianoforte design Nemo di Zanta Atelier, con riconoscimenti internazionali tra cui il Compasso d’Oro.

Non è la prima volta che Avani Rio Novo si fa promotore di arte accessibile e diffusa. Dopo il successo della collaborazione con Cris Contini Contemporary, l’hotel conferma la propria vocazione culturale: non un semplice luogo di ospitalità, ma una vera e propria “galleria da vivere”, dove ogni soggiorno diventa parte di un viaggio artistico più ampio. “Con Serenissima vogliamo offrire ai nostri ospiti – commenta il direttore Stefano Botteon – un’esperienza culturale autentica, nel cuore pulsante di una Venezia contemporanea e senza tempo”.

Jeff Robb, l’artista britannico della fotografia lenticolare

Robb, classe 1965, è noto a livello internazionale per l’utilizzo della fotografia lenticolare, che dà vita a immagini tridimensionali e mutevoli. Le sue opere – presenti in collezioni private e musei – investigano da anni il corpo, la percezione, lo spazio. Artista sperimentale, ha collaborato con musei come il Victoria and Albert Museum, ed è recentemente approdato anche alla scultura in bronzo e alle installazioni sonore.

Serenissima è una celebrazione della bellezza cangiante, dell’identità e della trasformazione. Un invito, anche per chi non soggiorna in hotel, a fermarsi, cambiare punto di vista e lasciarsi sorprendere. Come accade in ogni grande opera.