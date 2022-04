A Torino arriva il 12 aprile il pluripremiato U.MANI di Illoco Teatro

U.MANI, lo spettacolo tout public della compagnia Illoco Teatro, in scena al Festival di Teatro per le nuove Generazioni Giocateatro Torino il 12 aprile ore 17.00. Gli attori/manipolatori della compagnia romana condurranno il pubblico in un viaggio onirico fra immaginazione e nuove tecnologie, per comunicare con le nuove generazioni.

Ispirato al testo di narrativa per ragazzi Il bambino senza televisione di Luana Vergari, U.MANI di Illoco Teatro è uno spettacolo che mescola la manipolazione di oggetti in miniatura alle nuove tecnologie digitali. Ha ricevuto il Premio Nazionale Pina e Benedetto Ravasio (2021) e la menzione speciale al bando «In viva voce 2020» di ATCL Lazio.

La protagonista di U.MANI è una bambina, Clara, a cui si rompe la televisione. Così ha inizio la sua avventura, con una missione di vitale importanza: restituire il sorriso alla Luna. Un viaggio vertiginoso che la porterà negli oceani più profondi, nei deserti più aridi e nelle caverne più buie. Fino a scoprire che con la semplice forza della sua immaginazione può cambiare tutto e concepire un mondo nuovo.

U.MANI ha debuttato nell’estate del 2021 al festival di Maremma – Teatro nel Bicchiere, ed è stato finora ospitato in diversi festival e rassegne teatrali, da Bergamo a Matera.

INFO: https://casateatroragazzi.it/programmi/gioca-teatro/