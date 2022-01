Il Gran Ventriloquini: da venerdì 28 allo Spazio Rossellini

Max Pederzoli porta in scena l’esilarante spettacolo ricco di colpi di scena e numeri brillanti. Il lavoro è in programma allo Spazio Rossellini di Roma da venerdì 28 a domenica 30 gennaio 2022.

Allo Spazio Rossellini di Roma, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, da venerdì 28 a domenica 30 gennaio 2022 Max Pederzoli porta in scena Il Gran Ventriloquini, uno spettacolo esilarante ricco di colpi di scena e numeri brillanti: dalla magia all’acrobazia, dall’ipnotismo al beat box, dal rumorismo al canto. Il gran Ventriloquini, frutto di una ricerca decennale nell’ambito della vocalità, è uno spettacolo per tutti, grandi e bambini, in cui il virtuosismo si accompagna alla risata e diventa un veicolo per parlare del tempo che passa e di quanto sia importante andargli incontro senza dimenticarsi di chi e cosa lo ha preceduto. Dopo studi di canto, beat box e rumorismo, Max Pederzoli ha trovato nel ventriloquismo il linguaggio perfetto per unire la sua passione per la ricerca vocale al teatro di figura e alla magia. Lo spettacolo, una produzione Madame Rebiné, si avvale della collaborazione di Mario Gumina e Andrea Fidelio per la scrittura drammaturgica, la pulizia dei movimenti scenici e l’uso dell’elemento magico per esaltare le dinamiche drammaturgiche. Inoltre la scenografia è stata concepita da Luca Mercatelli, esperto di meccanismi magici e costruttore di grandi illusioni. La compagnia Madame Rebiné è nata nel 2011 a Toulouse maturando un progetto iniziato a Torino nel 2007 dall’incontro di Andrea, Max e Alessio presso la scuola di circo Flic. È nata cosi una compagnia fondata sull’amicizia che aldilà delle tecniche utilizzate e degli obiettivi artistici fa del teatro un gioco con cui divertirsi e dar qualità alla propria vita (…e poi chissà, magari anche a quella degli altri…).Madame Rebiné racconta storie impregnate di una profonda coscienza ironica che gli permette di giocare con le debolezze dell’essere umano senza mai mancargli di rispetto. Convinta che le più grandi libertà nascano dall’accettazione dei propri limiti ha fatto della risata il proprio logo e della poesia lo strumento con cui trasmettere la fiducia in tutto ciò che di bello c’è nel mondo. Gli spettacoli in trio sinora realizzati sono: Il paziente (2012), La riscossa del clown (2014), Un eroe sul sofà (2016), Giro della piazza (2019). Massimo Pederzoli ha nel suo curriculum nel 2005 Scuola di circo Flic (Torino), nel 2011 Arlecchino Errante, corso di commedia dell’arte (Pordenone) e nel 2011/2013 formazione di clown con Didier Pons (Toulouse). Dal 2013 intraprende un percorso di ricerca vocale esplorando varie tecniche tra cui la beat-box, il rumorismo, il canto lirico e il ventriloquismo. Spazio Rossellini è il polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio, che offre un programma, rivolto a spettatori di tutte le età, che comprende tutte le arti performative dal vivo, progetti di residenza artistica, con una particolare predilezione alla promozione degli artisti del territorio regionale. La cura artistica progettuale è di Katia Caselli.

IL GRAN VENTRILOQUINI

di e con Max Pederzoli

sguardo esterno Mario Gumina e Andrea Fidelio

costumi Elettra Del Mistro

scenografia Luca Mercatelli

luci Razzolini Stefano

pupazzi Biro

visual Laura Fanelli

produzione Madame Rebiné

venerdì 28 gennaio ore 20.30 /sabato 29 gennaio ore 19 /domenica 30 gennaio ore 17.30

SPAZIO ROSSELLINI – via della vasca navale 58 – Roma

www.spaziorossellini.it

Prenotazioni info@spaziorossellini.it

Biglietto intero 12 – ridotto 10 (under 25 – over 65)