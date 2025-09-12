Tra laboratori, libri e arredi sostenibili, Triennale Milano inaugura Gioco: un ambiente modulare che stimola fantasia, gioco e apprendimento.

Un ambiente dinamico e inclusivo, pensato per accogliere l’energia e la creatività dei più piccoli. Si chiama Gioco il nuovo spazio dedicato a bambine e bambini, inaugurato da Triennale Milano all’interno del rinnovato Piano Parco, riaperto al pubblico lo scorso maggio. Un luogo aperto tutto il giorno, che ospita laboratori curati dal dipartimento educativo di Triennale e può essere utilizzato liberamente dalle famiglie.

La creazione di Gioco segna un passaggio centrale nel piano strategico 2022-2026 come dimostra anche il Manifesto per le famiglie, presentato nel febbraio 2025, che ribadisce l’impegno di Triennale verso accessibilità e inclusione.

Gioco / Foto Lorenza Daverio © Triennale MIlano

Il progetto porta la firma di AR.CH.IT Luca Cipelletti per la struttura e dello studio francese smarin per gli arredi. Blocchi modulari di sughero e abete, assemblati senza chiodi o viti, permettono di trasformare lo spazio in pochi minuti. Così che da area giochi può diventare sala proiezioni, da laboratorio creativo un rifugio per il relax. Una soluzione sostenibile, flessibile e a misura di bambino, che incoraggia la creatività e l’uso spontaneo dello spazio.

Il progetto di riqualificazione

Per agevolare genitori e accompagnatori, lo spazio è attrezzato con parcheggio passeggini, armadietti, bagno con fasciatoio e distributore d’acqua. E presso Cucina Triennale è disponibile un menu dedicato ai più piccoli. Oltre ai materiali per costruire, disegnare e progettare, Gioco mette a disposizione un’ampia raccolta di libri in italiano e inglese, silent book, testi in CAA e pubblicazioni che introducono alla LIS, oltre agli Album Junior di Triennale.

Gioco ospiterà laboratori per scuole e famiglie, workshop legati alle mostre in corso e attività dedicate alla 24ª Esposizione Internazionale – Inequalities fino al 9 novembre. Tra gli appuntamenti anche il ciclo Officina Famiglie Let’s Talk!, incontri formativi per adulti su temi come educazione sentimentale, alimentazione e identità di genere.

Gioco Triennale Milano / Foto smarin © smarin Gioco Triennale Milano / Foto smarin © smarin

Immagini da Ufficio Stampa