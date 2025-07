In tempo per il Giubileo dei Giovani, la Città dello Sport di Tor Vergata è stata riqualificata completamente. E c’è lo zampino dell’archistar Calatrava.

La Città dello Sport di Tor Vergata, per lungo tempo simbolo di un sogno incompiuto, finalmente apre un nuovo capitolo. In tempo per il Giubileo dei Giovani, previsto a fine mese. Lunedì 7 luglio, infatti, l’area è stata riconsegnata alla città con un’inaugurazione spettacolare. La cerimonia è culminata nell’accensione scenografica della Vela di Calatrava, l’iconica struttura alta 75 metri e pesante oltre 6.800 tonnellate.

La riqualificazione, finanziata con 80 milioni di euro dal Ministero dell’Economia, dall’Agenzia del Demanio e dalla Struttura Commissariale per il Giubileo (fonte: Comune di Roma), ha trasformato un’opera incompiuta in un’eredità preziosa per Roma. Gli interventi hanno riguardato sia il consolidamento delle strutture portanti, progettate nel 2005, sia il collaudo statico, garantendo sicurezza e funzionalità.

Foto Shutterstock

Il Palasport si configura come arena all’aperto, capace di ospitare 8.000 spettatori seduti e fino a 15.000 nell’area interna. Mentre le zone esterne, la viabilità, i parcheggi e i sottoservizi sono stati completamente rinnovati, creando uno spazio accogliente per i giovani attesi al Giubileo.

Il Sindaco Gualtieri ha commentato con orgoglio: “Siamo felici che questo intervento, fortemente voluto da Roma Capitale, possa oggi trovare il suo compimento. Qui a Tor Vergata arriveranno tra poche settimane centinaia di migliaia di giovani e avevamo il dovere di farci trovare pronti. […] Si cancella così la ferita di una storica opera incompiuta. E si garantisce alla città una nuova grande eredità giubilare fatta di spazi pubblici, nuove aree verdi e servizi per il Policlinico”.

Foto Shutterstock Foto Shutterstock

La sostenibilità è al cuore del progetto. La piantumazione di alberi e arbusti promette di ridurre le emissioni di CO2 di circa 45 tonnellate in 20 anni e oltre 65 tonnellate in 30 anni. E sono già attivi sistemi di recupero delle acque e produzione di energia pulita, con piani futuri per un parco botanico che arricchirà la città. Ciliegina sulla torta, la Vela dell’archistar Calatrava, illuminata con un progetto premiato ai Darc Awards 2025, è diventata il simbolo di questa rinascita, inaugurando l’Anno Santo con un gioco di luci che ha incantato i presenti.

Immagini Shutterstock