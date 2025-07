Torna l’appuntamento dedicato all’Art Nouveau, una settimana di eventi, visite guidate e mostre dedicate al lo stile floreale.

Dal 8 al 14 luglio 2025 torna l’Art Nouveau Week, rassegna internazionale dedicata al Liberty, giunta alla sua settima edizione. L’iniziativa, promossa da Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, si espande su scala europea scegliendo la farfalla come simbolo tematico. Metafora che incarna lo spirito elegante e innovatore dello stile floreale.

Oltre 120 itinerari in tutta Italia, visite guidate, convegni, mostre, tour esclusivi e conferenze asincrone coinvolgeranno cittadini, turisti e studiosi per una settimana immersiva tra arte, architettura e memoria. Ecco gli eventi da non perdere.

Nord Italia

Nel Nord Italia la Lombardia rivendica il ruolo di capitale di questa corrente, grazie alle opere di Giuseppe Sommaruga. Milano propone visite a Palazzo Castiglioni e nel quartiere Porta Venezia, mentre a Monza, Brescia e Lecco si riscoprono dimore storiche e dettagli floreali. Da non perdere il villaggio operaio di Crespi d’Adda.

In Liguria, a Genova si esplora il Cimitero Monumentale di Staglieno, mentre Villa Grock a Imperia e Villa Rosa ad Altare offrono scorci spettacolari del Liberty applicato all’arte vetraria e all’architettura.

Casa Lafleur a Torino – Foto di Natalia Zemlianikina

In Emilia-Romagna, tra Riccione, Rimini, Bologna, Ferrara e Cesenatico, si tengono tour tematici tra ville della Belle Époque, facciate ornate, pescherie decorate e musei specializzati. Sogliano apre i musei gratuitamente con collezioni di Mucha e Dudovich, mentre a Faenza si scopre il Liberty nella ceramica.

Il Piemonte, secondo polo del Liberty nazionale, partecipa con eventi a Torino e Stresa, puntando sull’eredità di architetti come Pietro Fenoglio. In Friuli Venezia Giulia, Trieste si distingue con un itinerario che abbraccia le architetture liberty celate nel tessuto urbano.

Il Veneto valorizza i suoi palazzi decorati e i cimiteri monumentali, come quello di Verona. Anche in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta sono previste iniziative minori ma significative, legate a contesti alpini e borghesi del primo Novecento.

Centro Italia

Il Centro Italia propone un programma eterogeneo e sorprendente. In Toscana, Firenze ospita visite alla Casina delle Civette a Villa Torlonia e al Cimitero delle Porte Sante. Livorno e Lucca sono tra le città protagoniste per ville e palazzi con decorazioni liberty.

Nel Lazio, Roma si rivela inedita: il villino Ximenes, il Museo Boncompagni Ludovisi, il quartiere Coppedè e le passeggiate serali a Prati e Ludovisi restituiscono un Liberty raffinato, spesso dimenticato.

Nelle Marche, Pesaro offre un tour dedicato ai villini Liberty e alla Ceramica Molaroni, simbolo del connubio tra decorazione e artigianato. In Umbria, Perugia e Spoleto saranno coinvolte in itinerari tra palazzi e ville borghesi del periodo floreale.

Abruzzo propone un ciclo di visite da Pescara a Sulmona, dall’Aquila a Teramo fino a Giulianova, dove si ammirano affreschi e architetture uniche, in parte firmate da Adolfo De Carolis.

In Molise, Campobasso rivive il Liberty grazie a un itinerario guidato tra Villetta Flora, il Convitto Mario Pagano e il Teatro Savoia, con focus sulle opere di Nicola Guerriero e della bottega Tucci.

Casino di San Pellegrino Terme – ph. Mattia Deavi

Sud Italia e isole

Il Sud Italia, spesso poco associato al Liberty, riscopre il proprio ricco patrimonio modernista con un programma capillare. La Sicilia è capofila di questa edizione. A Palermo, la mostra “La Belle Époque a Palermo” a Villa Pottino e il ciclo di conferenze “Il Modernismo in Sicilia” evidenziano la vivacità culturale isolana. A Mondello, un’esperienza sensoriale evoca l’alba della Belle Époque, mentre a Catania, Villa Ardizzone apre al pubblico con rarità di Lalique, Basile e Zen.

In Campania, Napoli guida tour tra Vomero, Petraio e Posillipo, riscoprendo il Liberty tra aneddoti storici e scorci panoramici. Percorsi culturali e religiosi si intrecciano con riferimenti cinematografici.

In Puglia, il tour “Puglia Modernista” tocca Bari, Lecce, Trani e Galatina, mostrando il volto più raffinato della regione. A Barletta e Cerignola, le architetture borghesi raccontano la crescita economica e artistica dei primi del Novecento.

Villino Florio a Palermo – ph. Andrea Speziali

Basilicata sorprende con Melfi e Palazzo Pastore: un unicum liberty restaurato e valorizzato in percorsi tematici. La Farmacia Carlucci e la torre panoramica completano un itinerario suggestivo.

In Calabria, Reggio Calabria offre due percorsi Liberty tra il lungomare e il centro: Palazzo Spinelli, Melissari, Corigliano e il Palazzo della Prefettura sono tra i protagonisti.

In Sardegna, alcune ville private e palazzi di Cagliari e Sassari apriranno le porte per visite eccezionali a testimonianza di un Liberty insulare ancora da riscoprire.

L’Art Nouveau Week in Europa

Il festival guarda anche fuori dall’Italia, con l’affascinante viaggio Valencia Modernista dall’11 al 14 luglio. Un’esperienza immersiva tra mercati, musei, palazzi floreali e architetture pubbliche, che mette in luce il Modernismo valenciano. Qui le influenze catalane si mescolano al gusto francese, creando un linguaggio unico nel suo genere.

Bruxelles, Hôtel Hannon – ph. Mathieu Dugelay (Stan Of Persia)

Completano l’offerta i viaggi esclusivi come Eterno Liberty, che percorre l’Italia in jet privato e Frecciarossa, con soggiorni luxury e rievocazioni storiche. E Freccia Liberty, un tour su rotaia tra dieci stazioni liberty, da Genova a Taormina.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Casa Lafleur a Torino, Foto di Natalia Zemlianikina