BAM Milano saluta i Giochi Invernali 2026 con proposte di land art partecipativa, passeggiate tra natura e design e il nuovo sentiero interattivo.

Domenica 8 febbraio 2026 il parco BAM – Biblioteca degli Alberi Milano si trasforma in un grande laboratorio urbano, dove arte e design raccontano i valori sportivi per celebrare l’apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. L’iniziativa rientra nel programma BAM FAIR PLAY 25/26, ideato da Francesca Colombo, Direttrice Generale Culturale della Fondazione Riccardo Catella, nell’ambito dell’Olimpiade Culturale e del palinsesto Giochi della Cultura, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Triennale Milano.

Il progetto propone tre esperienze principali, tutte gratuite e aperte a cittadini di ogni età, che intrecciano partecipazione, narrazione artistica e riflessione sui valori olimpici.

BAM Performative Land Art: un’installazione collettiva tra colore e riflessione

Al centro della giornata si trova la nuova attivazione di BAM Performative Land Art, un’opera partecipativa curata da Francesca Colombo in collaborazione con il Triennio in Scenografia di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti. I cerchi Olimpici tracciati sul prato si tingono dei colori ufficiali della manifestazione e si arricchiscono delle riflessioni dei cittadini raccolte anche tramite open call, dando vita a una grande scenografia interattiva.

© BAM Performative Land Art, curato da Francesca Colombo, Direttrice Generale BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella. Archivio Fotografico BAM _DHarizanov

Grazie all’uso di steli specchiati, ogni pensiero diventa parte integrante dell’opera, che riflette e moltiplica luci e colori. Il progetto trasforma il parco in un vero e proprio palcoscenico urbano, dove la land art è strumento di coesione e inclusione. «L’arte partecipativa permette di incarnare fisicamente i valori dello sport», spiega Francesca Colombo. «Insieme ai cittadini coloreremo i simboli Olimpici e Paralimpici della nostra Land Art, trasformando il parco in una scenografia viva e condivisa».

Passeggiata tra natura, design e spirito olimpico

Accanto all’installazione, BAM propone la passeggiata In Mostra: un sentiero tra natura e design, un percorso che collega il parco al Palazzo dell’Arte di Triennale Milano. I visitatori potranno scoprire curiosità botaniche, architetture urbane e installazioni artistiche della città, concludendo il percorso con la visita guidata alla mostra White Out – The Future of Winter Sports, dedicata all’evoluzione dello sport invernale e al design degli oggetti legati all’Olimpiade.

«I Giochi rappresentano un’opportunità straordinaria per valorizzare Milano come capitale culturale e creativa», sottolinea Carla Morogallo, Direttrice Generale di Triennale Milano. «La collaborazione con BAM intreccia design, natura e sport in un’esperienza che va oltre la semplice passeggiata».

Il Sentiero Olimpico e Paralimpico: ascoltare lo sport camminando

Novità assoluta è l’inaugurazione del Sentiero Olimpico e Paralimpico, un percorso interattivo che permette di ascoltare, tramite QR code, gli episodi del podcast FAIR PLAY. Realizzato in collaborazione con Doppiozero, il podcast racconta i valori Olimpici e Paralimpici attraverso le voci di autori, filosofi, scrittori e performer italiani. Con letture affidate agli studenti di MALAGOLA – Scuola di vocalità e centro internazionale di studi sulla voce.

Tra i contributi audio ci sono nomi come Annalisa Ambrosio, Claudio Arrigoni, Marco Belpoliti, Edoardo Camurri, Gino Cervi, Massimo Donà, Federica Fracassi, Federica Manzon, Gustavo Pietropolli Charmet, Nadia Terranova e Luca Vettori. Ciascuno dei quali interpreta un valore in chiave personale, trasformando la passeggiata in un’esperienza sensoriale, emotiva e culturale.

Tutte le attività sono gratuite e aperte al pubblico; maggiori informazioni su orari e modalità di partecipazione sono sul sito.

