Nel Cilento l’arte contemporanea diventa strumento di rigenerazione urbana e trasforma Casal Velino in una galleria d’arte diffusa.

Nel cuore del Cilento, a Casal Velino, l’arte contemporanea diventa motore di rigenerazione urbana e culturale. È questa la visione alla base di T-Alento: l’arte della natura, progetto che trasforma il paese in un laboratorio a cielo aperto, dove tradizione e contemporaneità dialogano attraverso il linguaggio dell’arte pubblica.

Fulcro del progetto sono le opere dello scultore Antonio Ievolella, artista di fama internazionale, che ha realizzato una serie di lavori in acciaio corten pensate per integrarsi nel tessuto urbano e nel paesaggio naturale di Casal Velino. Le opere reinterpretano simboli, memorie e ritualità del territorio, restituendoli in una forma contemporanea capace di parlare a un pubblico ampio e internazionale, senza perdere il legame con l’identità locale.

Il risultato è un percorso che invita a una fruizione lenta e consapevole dello spazio pubblico, trasformando strade, piazze e scorci naturali in luoghi di esperienza artistica quotidiana.

Un progetto corale tra architettura, narrazione e critica

T-Alento è un progetto firmato dagli architetti Amata Verdino e Mario De Nigris e da Aton Immagine e Comunicazione, con la direzione di Valter Rosso, che ha curato i testi e i dispositivi narrativi che accompagnano le opere. Apparati testuali e visivi pensati non come semplici strumenti informativi, ma come parte integrante dell’esperienza artistica e del racconto del territorio.

Al progetto partecipa anche il critico d’arte Andrea Del Guercio, contribuendo a definire una visione culturale che trasforma Casal Velino in una galleria d’arte diffusa, accessibile, condivisa e integrata nella vita quotidiana della comunità.

Ma oltre alla valenza culturale, T-Alento è anche un progetto capace di generare ricadute economiche e turistiche. La presenza delle opere e il percorso culturale che ne deriva rafforzano infatti l’attrattività del territorio, secondo un modello di sviluppo nel nome dell’arte e del paesaggio e promozione locale,in linea con i principi della rigenerazione urbana sostenibile.

Per informazioni e approfondimenti sul progetto e sulle opere: www.t-alento.it.