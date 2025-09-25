Il foliage a Tarvisio: dai Laghi di Fusine alla Foresta Millenaria, sentieri e percorsi tra boschi, valli e panorami alpini indimenticabili.

Incastonata tra le Alpi Giulie e immersa in una natura incontaminata, Tarvisio in autunno diventa una meta ideale per chi ama viaggiare fuori stagione e, soprattutto, lasciarsi incantare dai colori del foliage. Laghi alpini, vallate silenziose e boschi sconfinati si trasformano in una cornice suggestiva, capace di rendere indimenticabile lo scorrere delle stagioni quando le foglie si tingono di giallo, rosso e arancio.

Cuore naturalistico della zona è la Foresta Millenaria di Tarvisio, una delle aree più preziose d’Italia. Con i suoi 24.000 ettari di comprensorio alpino, di cui 15.000 ricoperti da boschi produttivi, si estende fino al confine con Austria e Slovenia, interessando i comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio. Tra settembre e novembre raggiunge il suo massimo splendore: i boschi di faggi e abeti rossi si accendono di tonalità calde, regalando paesaggi spettacolari lungo le valli che accompagnano il corso del fiume Fella. Per valorizzare questa bellezza, la zona offre numerosi percorsi, accessibili a grandi e piccini.

Il più noto è quello che conduce ai Laghi di Fusine, Inferiore e Superiore, due specchi d’acqua cristallini circondati da boschi che in autunno esplodono di colori. Qui si può intraprendere un facile giro ad anello della durata di poco più di un’ora, ideale per immergersi nella natura senza fatica. In alternativa, per raggiungere il Lago Superiore, si può scegliere il percorso da Aclete, percorribile a piedi o in bicicletta: un itinerario che attraversa la foresta e regala scorci unici in questa stagione.

Tarvisio in autunno: la magia del foliage

Chi desidera un’esperienza più particolare può esplorare l’Orrido dello Slizza, gola spettacolare attraversata da passerelle e gallerie naturali, che in autunno assume un fascino quasi fiabesco. Per chi ama camminare tra pascoli alpini e malghe, c’è la Val Bartolo, un sentiero più lungo che conduce verso panorami aperti sulle montagne circostanti.

Anche chi preferisce rimanere nei dintorni della città troverà esperienze adatte: il Parco Cervi di Tarvisio ospita un sentiero didattico, Naturalmente Tarvisio, che collega il parco a Tarvisio Centrale. È un percorso rilassante e formativo, perfetto per scoprire la storia e le caratteristiche naturalistiche del territorio.

I sentieri del foliage nel Tarvisiano offrono dunque esperienze per ogni esigenza: dalle passeggiate brevi intorno ai laghi agli itinerari più impegnativi in alta quota. Tutti hanno però un comune denominatore: immergere il visitatore in un paesaggio che, in autunno, diventa una vera e propria tavolozza naturale. Un invito a vivere lo slow tourism tra i colori, i profumi e i silenzi delle montagne friulane.