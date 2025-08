Tutti a naso all’insù per le tre serate più magiche dell’anno: a Trento in alta quota si osservano le stelle, in attesa dell’eclissi del 7 settembre

Dal 10 al 12 agosto 2025, la Terrazza delle Stelle alle Viote del Monte Bondone ospita tre serate gratuite dedicate alle Perseidi, lo sciame meteorico più atteso dell’anno. A 1.600 metri d’altitudine, tra natura e silenzio, si potrà osservare il cielo in compagnia degli esperti del MUSE – Museo delle Scienze di Trento – con telescopi e approfondimenti scientifici a portata di tutti. In programma anche concerti, teatro per bambini e una serata speciale in occasione dell’eclissi totale di Luna del 7 settembre.

Trento, le Perseidi tornano a illuminare l’estate

Le cosiddette “stelle cadenti” di agosto, in realtà frammenti rocciosi di comete e asteroidi che bruciano entrando nell’atmosfera, raggiungeranno il picco tra il 12 e il 13 agosto. In vista dell’evento, la Terrazza delle Stelle – osservatorio astronomico del MUSE riconosciuto dall’UNESCO come “luogo connesso al cielo” – propone tre appuntamenti (10, 11 e 12 agosto) con attività gratuite tra le 21 e le 24.

La serata inaugurale, domenica 10 agosto, coincide con la Notte di San Lorenzo e si apre già dalle 11.30 con degustazioni di prodotti tipici locali a cura della Pro Loco Monte Bondone. Alle 20.00, il Coro Lirico Verdi di Bolzano si esibirà in un concerto all’aperto sotto il cielo stellato, che farà da preludio all’osservazione astronomica guidata.

Lunedì 11 e martedì 12 agosto, telescopi e spiegazioni a cura di astronomi e astronome del MUSE accompagneranno il pubblico alla scoperta di meteore, pianeti, nebulose e galassie. Anche se la Luna piena potrebbe limitare la visibilità delle meteore più deboli, gli esperti assicurano: “Nelle ore più buie e lontano dall’inquinamento luminoso, le scie luminose saranno ancora ben visibili”

Astronomia, musica e narrazione: gli eventi di agosto

Il calendario prosegue con due rassegne originali che intrecciano scienza e arte: il Teatro delle Stelle (13, 20 e 27 agosto, ore 21-23), tre serate pensate per i più piccoli (età consigliata 4–8 anni) con racconti ispirati ai miti greci, giochi e osservazioni del cielo e Musica delle Stelle (29 agosto, ore 20-23), un evento speciale dove le fiabe e la musica si fondono con l’astronomia. Protagonisti il quintetto di fiati “Orobie” e l’attore Oreste Castagna con lo spettacolo “Fiabe dal Bosco”.

In arrivo l’eclissi totale di Luna

L’estate celeste si concluderà con un fenomeno straordinario: l’eclissi totale di Luna del 7 settembre. Dalle 20.30, la Luna entrerà nell’ombra della Terra e si tingerà di rosso nella fase di totalità, visibile a occhio nudo per circa un’ora.

Tutti gli eventi si svolgono all’aperto, in quota: si consiglia abbigliamento caldo e teli. In caso di maltempo, gli appuntamenti potrebbero subire modifiche. L’ingresso è gratuito.