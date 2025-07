Rinnovata la partnership tra AFC Ajax e Sandals Foundation per ‘Future Goals’: il progetto coinvolge i bambini di Curaçao in attività legate allo sport, al riciclo creativo e all’arte sostenibile, trasformando la plastica recuperata in porte da calcio e opere artistiche.

Continua l’impegno di Sandals Resorts e Sandals Foundation con i giovani di Curaçao: l’iniziativa Future Goals prosegue grazie alla partnership rinnovata fino a giugno 2028 con l’AFC Ajax. Una collaborazione – quella tra la squadra olandese e la celebre catena di resort – che offre agli studenti tantissime attività, dal calcio all’arte, sempre nel segno della sostenibilità ambientale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il rinnovo della partnership è celebrato da una nuova campagna dal titolo The Power of Football (il potere del calcio). «Nel 2022 abbiamo iniziato con l’idea coraggiosa di trasformare i rifiuti di plastica e le reti da pesca persi nel mare in obiettivi reali per le scuole elementari di Curaçao. – si legge su YouTube – Ora è un movimento rivoluzionario per la gioventù dell’isola».

Dal 2022, Future Goals – insieme all’azienda locale Limpi Recycling – trasforma i rifiuti di plastica provenienti dall’oceano in porte da calcio. Queste, totalmente sostenibili, vengono poi offerte alle scuole primarie. Oltre all’attrezzatura, il programma prevede anche un corso annuale di otto settimane che unisce l’apprendimento in classe con l’allenamento sul campo, il tutto incentrato sul gioco del calcio. Le sessioni sono tenute da Future Coach locali, formati dall’AFC Ajax, e sono progettate per promuovere l’attività fisica e insegnare importanti pratiche di vita.

Ad oggi, l’impatto del programma Future Goals è stato di ampia portata e profondamente significativo. Oltre 1,4 milioni di bottiglie e tappi di plastica sono stati rimossi dalle comunità locali. 280 metri quadrati di reti da pesca dismesse, inoltre, sono state recuperate dal mare. Più di 70 porte da calcio sono state realizzate da questi materiali e consegnate alle scuole di Curaçao.

LEGGI ANCHE: Rosa Martínez: «Con Malta Biennale 2026 sfidiamo i limiti dell’arte globale»

Arte sostenibile con Future Goals a Curaçao: la Plastic Art Challenge

Se la collaborazione con l’Ajax sposa – per ovvi motivi – l’approccio sportivo, non va tuttavia dimenticato che una delle iniziative di Future Goals vira verso la creatività. La Plastic Art Challenge ad esempio – nel 2024 – ha festeggiato il suo secondo anno di vita. A giugno dello scorso anno, studenti provenienti da 14 scuole dell’isola hanno partecipato a un Art Challenge immersiva. Il premio? Le loro opere sono state esposte sui cartelloni di Curaçao in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani (che cade l’8 giugno).

Al Maritiem Museum Curacao, 180 ragazzi hanno dunque presentato progetti artistici basati sulla plastica. Al di là dello sport, il programma spinge i ragazzi a esplorare la propria creatività, trasformando la plastica in arte e consapevolezza. «Il Future Goals Art Challenge nasce per stimolare la creatività, la capacità narrativa e l’innovazione degli studenti. Nello stesso tempo ispira la comunità a seguire il loro esempio», ha dichiarato Patrice Gilpin, responsabile delle relazioni pubbliche della Sandals Foundation.

Sul valore generale di Future Goals, Patrice Gilpin prosegue: «Questa partnership offre ai bambini l’opportunità di giocare, di essere protagonisti e di entrare in contatto con l’ambiente in modi che hanno un vero significato. È la prova che quando investiamo nei bambini, investiamo in un futuro più solido e sostenibile per i Caraibi».