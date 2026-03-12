La sentenza finale contro uno dei presunti responsabili della rete di contraffazioni slitta mentre emergono nuove accuse che metterebbero in discussione il ruolo di diversi soggetti nel mercato dei dipinti attribuiti all’artista.

Il gigantesco scandalo dei falsi dipinti attribuiti all’artista canadese Norval Morrisseau – spesso definito uno dei più grandi casi di frode artistica mai scoperti – potrebbe non essere ancora arrivato alla sua conclusione. In Canada la sentenza definitiva contro uno degli imputati coinvolti nella rete di contraffazioni è stata rinviata dopo l’emergere di nuove accuse che potrebbero complicare ulteriormente il quadro giudiziario.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Scandalo al Nanjing Museum: opere donate finite nelle aste

La vicenda ruota attorno alla diffusione sul mercato di migliaia di opere attribuite al celebre artista Ojibwe, figura centrale dell’arte indigena canadese. Secondo le indagini, una rete di falsari avrebbe prodotto e venduto per anni dipinti falsamente firmati da Morrisseau, alimentando un mercato parallelo che avrebbe coinvolto gallerie, intermediari e collezionisti. Gli investigatori hanno parlato di una vera e propria “industria del falso”, con opere prodotte quasi in serie e accompagnate da certificati di autenticità falsificati.

Un processo che potrebbe riaprirsi

Il rinvio della sentenza riguarda uno degli imputati accusati di aver contribuito alla diffusione dei falsi sul mercato. Il tribunale ha riconosciuto l’uomo colpevole di diverse accuse legate alla vendita di dipinti contraffatti e alla creazione di documenti falsi per certificarne l’autenticità.

Durante l’udienza per la determinazione della pena sarebbero però emerse nuove dichiarazioni e documenti che metterebbero in dubbio alcuni aspetti della vicenda. Secondo la difesa, potrebbero esistere elementi che suggerirebbero il coinvolgimento – diretto o indiretto – di altri soggetti legati all’eredità artistica di Morrisseau nella circolazione delle opere sospette. Si tratta di affermazioni ancora tutte da verificare e che, almeno per ora, il tribunale non ha accertato.

Queste accuse, non dimostrate e contestate da diverse parti coinvolte nel caso, avrebbero comunque spinto il giudice a rinviare la conclusione del processo per consentire ulteriori chiarimenti.

Il contesto: migliaia di opere sospette

Lo scandalo Morrisseau ha attirato l’attenzione internazionale quando la polizia canadese ha annunciato il sequestro di oltre mille dipinti sospetti e l’arresto di diversi individui collegati a una presunta rete di falsificazione. Secondo alcune stime investigative, il numero complessivo delle opere contraffatte potrebbe arrivare a diverse migliaia, con un valore di mercato che avrebbe raggiunto decine di milioni di dollari.

Gli investigatori hanno ipotizzato l’esistenza di più gruppi collegati tra loro, attivi per anni nella produzione e distribuzione di dipinti nello stile caratteristico dell’artista. In alcuni casi le opere sarebbero frutto di metodi quasi industriali, mentre in altri si accompagnano a documentazione falsa per rafforzarne la credibilità sul mercato.

Un caso che continua a dividere

La controversia sui falsi Morrisseau non riguarda soltanto la dimensione giudiziaria, ma tocca anche questioni delicate legate alla tutela dell’arte indigena, all’autenticazione delle opere e alla gestione dell’eredità dell’artista.

Le nuove accuse emerse nel processo – ancora tutte da dimostrare – rischiano di alimentare ulteriormente un dibattito già complesso, che coinvolge esperti d’arte, membri della famiglia dell’artista, gallerie e collezionisti.

Per ora l’unica certezza è che la vicenda, iniziata con un’indagine su centinaia di dipinti sospetti, continua a produrre nuovi sviluppi. E quello che molti avevano considerato il capitolo finale di uno dei più grandi scandali di falsi nella storia dell’arte potrebbe non essere ancora stato scritto.