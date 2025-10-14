L’artista romana torna con una nuova opera di denuncia, apparsa a Roma in concomitanza con il match della Nazionale. Un manifesto potente contro l’uso dello sport come strumento di propaganda.

È comparsa questa mattina a Roma, in via Giulio Caccini, a pochi passi dalla sede della FIGC, una nuova e provocatoria opera dell’artista Laika, dal titolo The Bloody Match. Il lavoro, fedele al linguaggio diretto e simbolico che caratterizza da sempre l’artista romana, trasforma l’immaginario calcistico in un potente messaggio politico e civile.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Nel poster, un giocatore-soldato indossa la maglia della nazionale israeliana con il numero 67, cifra che – spiega Laika – richiama i 67.000 palestinesi uccisi finora nel genocidio a Gaza. L’atleta imbraccia un fucile e tiene sotto il piede un pallone insanguinato, su cui campeggia la scritta in arabo Gaza.

Un’immagine che non lascia spazio a fraintendimenti e che denuncia, come sottolinea l’autrice, «l’uso della cultura calcistica come strumento di propaganda e oppressione da parte dei soldati israeliani nel genocidio in corso a Gaza e nei territori occupati, soggetti a un regime di apartheid».

Immagine da Ufficio Stampa

Un atto di protesta in concomitanza con Italia-Israele

Laika ha scelto di installare l’opera proprio nel giorno in cui, a Udine, si disputa la partita tra Italia e Israele, definita dall’artista la partita della vergogna. «Il calcio d’inizio segnerà ancora una volta l’ipocrisia del nostro governo e delle federazioni sportive nazionali e internazionali – FIGC, UEFA e FIFA. Da una parte si punisce la Russia, dall’altra si accoglie Israele nonostante i crimini di guerra. È la conferma che i crimini sono tali solo quando non li compie l’Occidente», dichiara ancora Laika.

Da anni impegnata in progetti di street art a contenuto sociale e politico, l’artista utilizza ancora una volta lo spazio urbano come luogo di riflessione e resistenza, trasformando i muri della città in strumenti di denuncia.

LEGGI ANCHE: — ‘RI-SCATTI. Il cielo è sempre più blu’, la mostra fotografica contro la fragilità

Nel suo intervento, Laika cita anche le dichiarazioni del ministro Andrea Abodi, che ad agosto aveva definito Israele “il Paese aggredito”. «A Gaza – ricorda Laika – in due anni sono stati uccisi 67.000 palestinesi: l’equivalente di uno Stadio Olimpico pieno di uomini, donne e bambini. Tutti morti, e il numero continua a crescere».

Immagine da Ufficio Stampa Immagine da Ufficio Stampa

L’artista rivolge inoltre un messaggio esplicito ai giocatori della Nazionale italiana:

«Vi auguro di giocare in uno stadio vuoto – prosegue Laika – perché quella di stasera sarà una partita macchiata di sangue. Davanti a voi ci saranno undici sostenitori del genocidio più documentato della storia, e dietro di voi istituzioni sportive e politiche che ne sono complici».

E la denuncia di The Bloody Match culmina in un invito alla mobilitazione: «Chi tifa per la giustizia e i diritti umani sarà in piazza, non allo stadio. Alle 17:30, in Piazza della Repubblica a Udine, al fianco del popolo palestinese, per denunciare il genocidio, l’imperialismo occidentale e il sistema di apartheid. Il cessate il fuoco non cancella la devastazione e gli orrori commessi», conclude Laika.

Immagini da Ufficio Stampa