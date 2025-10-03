Il cardinale Pizzaballa e un bambino palestinese: è l’ultimo intervento urbano dello street artist aleXsandro Palombo contro l’indifferenza.

Una porta murata ai piedi della Curia Arcivescovile si è trasformata in un angolo di resistenza e speranza. L’artista aleXsandro Palombo, noto per le sue opere pop e che affrontano disuguaglianze e diritti umani, ha realizzato Humanitas, un murale che ritrae il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, con le braccia alzate in gesto liturgico.

Ai suoi piedi, un bambino palestinese denutrito, scalzo e avvolto nei colori della bandiera palestinese, stringe una pentola vuota su un cumulo di teschi. L’opera appare in un momento di acuta tensione globale, con la Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza e il piano di pace proposto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sembra aprire spiragli per porre fine alla guerra.

«Il 7 ottobre 2023, poche ore dopo il massacro di Hamas, il Cardinale Pizzaballa ha offerto la propria vita in cambio di quella dei bambini israeliani rapiti. – ha dichiarato Palombo – un gesto di immenso coraggio, l’atto estremo dell’amore disinteressato, in cui il valore dell’altro supera ogni istinto di sopravvivenza. Un’azione che rompe il silenzio dell’indifferenza e grida che ogni vita innocente merita di essere salvata. In un mondo sempre più accecato dall’odio, illumina la via della pace. È in figure responsabili come lui che dobbiamo cercare la speranza, la sua umanità è la sola via».

Un grido silenzioso contro l’indifferenza

Humanitas è un appello visivo che sposta l’attenzione sul sostegno concreto alla popolazione innocente. La porta murata, simbolo di esclusione e immobilità, diventa così soglia di coscienza, un varco che invita a superare barriere e indifferenza. L’opera, apparsa senza preavviso, rafforza il messaggio di mediazione e umanità del Cardinale Pizzaballa, attivo nei territori palestinesi da oltre 30 anni.

«Gli aiuti umanitari non sono solo necessari: sono una questione di vita o di morte. Rifiutarli non è un ritardo, ma una condanna», ha dichiarato durante l’estate Pizzaballa dopo una visita a Gaza (ANSA). Palombo, utilizzando il linguaggio dell’arte , denuncia quello stesso dolore, trasformando la residenza dell’Arcivescovo Mario Delpini in un luogo di riflessione condivisa.

Immagini Courtesy dell’artista