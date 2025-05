Donald Trump risponde ai giornalisti sulla foto da Papa generata dall’IA, sostenendo di non saperne nulla e che si tratta di una fake news.

La foto di Donald Trump nei panni del Papa ha generato pareri contrastanti nell’opinione pubblica, tra chi si è dichiarato divertito e chi fortemente indignato. Durante un incontro con i giornalisti nello Studio Ovale, al Presidente degli USA è stato direttamente chiesto cosa ne pensasse, soprattutto dei cattolici che hanno criticato l’immagine generata con l’Intelligenza Artificiale.

«Intendi quelli che non capiscono una battuta? – risponde subito Donald Trump – Non sono i Cattolici, ma i media che diffondono fake news». Donald Trump ha poi commentato di non avere nulla a che vedere con la foto da Papa: «I cattolici hanno amato quell’immagine. Non ho nulla a che vedere comunque con quella foto, qualcuno ha creato una foto di me vestito da Papa e l’ha messa su internet. Non sono stato io a farla e non ho idea della sua provenienza. Forse era IA, ma non ne so nulla. L’ho vista l’altra sera».

Il Presidente degli USA ha infine aggiunto: «Se devo dire la verità, secondo mia moglie era molto carina. Ha detto: non è carina? La verità è che (se fossi Papa) non potrei essere sposato. Sarebbe troppo. Per quanto ne sappia, i Papi non sono proprio bravissimi a sposarsi, no? Almeno per quanto ne sappiamo. Credo sia una fake news».

