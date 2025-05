L’ex vicepresidente degli Stati Uniti riappare in pubblico scegliendo l’evento più simbolico della cultura afroamericana contemporanea: un Met Gala dedicato al dandismo nero, tra moda, potere e strategie di ritorno.

Kamala Harris ha scelto il Met Gala 2025, dedicato quest’anno al dandismo afroamericano, per tornare a farsi vedere in pubblico dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali contro Donald Trump. L’evento che tutti gli anni catalizza l’attenzione del mondo il primo lunedì di maggio è molto più che una cena di beneficenza e la presenza di Harris, proprio nell’anno dedicato al black power, ne è la dimostrazione.

Quest’anno il tema del Met, come sempre collegato al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, ha infatti il titolo di Superfine: Tailoring Black Style e l’ex vicepresidente degli Stati Uniti ha aderito scegliendo un abito Off-White by Ib Kamara, in bianco e nero, stretto in vita da una cintura ed accessoriato con una classica ed intramontabile clutch nera (oltre che da orecchini di smeraldo ed anello abbinato).

Kamala Harris: «L’arte è politica»

A Vogue, pochi giorni prima, aveva dichiarato: «L’arte ha sempre avuto un impatto significativo non solo sulla cultura, ma anche sulle nostre politiche e sulla nostra politica. L’espressione artistica, che si tratti di danza, musica, arti visive o moda, ha il potere di catturare lo stato d’animo e il linguaggio delle persone senza bisogno di parole. L’arte ha il potere di plasmare il dibattito su dove siamo oggi e dove dobbiamo andare».

«In questo momento politico, questa mostra e questo gala sono un modo di essere accanto alla black community»: ha dichiarato Anna Wintour, regina di Vogue e organizzatrice del gran galà.

La presenza di star al Met Gala era come sempre accecante, con una preponderanza, quest’anno, alle personalità di colore: da Zendaya a Rihanna (con il pancione), da Pharrell Williams (padrino della serata) a Colman Domingo e Lewis Hamilton.

Kamala Harris non ha sfilato sul red carpet, ma ha partecipato alla cena insieme al marito Doug Emhoff: di lei si dice che stia pensando ad un ritorno in politica e più precisamente ad una candidatura per la carica di governatore della California.