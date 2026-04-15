KRIU – KRotone Identità Urbane trasforma Crotone in una galleria d’arte a cielo aperto: tredici opere di street art, quartieri popolari rigenerati e un museo urbano diffuso.
KRIU – KRotone Identità Urbane torna a raccontare Crotone con una terza edizione che consolida il progetto come una vera galleria d’arte a cielo aperto. Tra marzo e aprile 2026 la città calabrese si offre allo sguardo attraverso tredici grandi opere di street art, distribuite tra i quartieri popolari e le periferie urbane.
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Promosso da Gulìa Urbana in sinergia con l’Amministrazione comunale e, per l’edizione 2026, affiancato da OSA – Operazione Street Art, il progetto intreccia rigenerazione urbana, identità culturale e trasformazione dello spazio pubblico. Le facciate dei palazzi diventano tele monumentali, restituendo luce e attenzione a zone spesso raccontate solo attraverso stereotipi.
Un museo urbano diffuso nei quartieri popolari
In tre anni KRIU ha dato vita a 13 opere di street art su grandi superfici, con l’obiettivo di rigenerare culturalmente un intero rione e, per estensione, la città. I murales portano colore e narrazioni nuove nei quartieri dei 300 Alloggi, di Borgata San Francesco e di Fondo Gesù, contribuendo a ridisegnare il volto dei sobborghi crotonesi.
Le opere sono collocate lungo un percorso percorribile a piedi, facilmente fruibile da abitanti e visitatori, e costruiscono un museo urbano diffuso. Qui le differenze stilistiche non sono frammentazione, ma parte di un progetto unitario: ogni parete aggiunge un tassello a un racconto collettivo, accessibile a chi attraversa quotidianamente questi spazi.
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Tredici artisti internazionali per un nuovo sguardo sulla città
Nel corso delle tre edizioni, KRIU ha portato a Crotone 13 artisti dal respiro internazionale, tra cui Alice Pasquini, Attorrep, Insane5, Jorit, Tony Gallo, Kraser, Mandioh, Refreshink, Lidia Cao, Aches, Kitsune e Piet Rodriguez. Le loro opere mescolano visioni poetiche, riferimenti storici, tradizioni locali e riflessioni sociali, componendo un racconto plurale della città e dei suoi abitanti.
«In questi tre anni KRIU ha costruito molto più di un percorso artistico: ha contribuito a generare una nuova percezione dei 300 Alloggi, restituendo centralità a un quartiere che oggi può raccontarsi attraverso l’arte, la bellezza e la partecipazione. Per una volta, in un modello di museo a cielo aperto come quello che sta prendendo forma qui a Crotone, l’arte fa da cornice, mentre il quadro è rappresentato dai servizi, dalle infrastrutture e dai segni concreti di trasformazione nati in questi anni. È questo equilibrio tra qualità dello spazio pubblico e presenza artistica a rendere KRIU un progetto capace di incidere davvero sul territorio», spiega il direttore artistico e curatore Giacomo Marinaro.
KRIU lascia così un segno profondo non solo sui muri, ma anche nello sguardo con cui si osservano e si immaginano i quartieri popolari di Crotone. Tredici opere e tredici artisti raccontano una visione chiara: fare dell’arte un motore reale di cambiamento, in un racconto per immagini che, partendo dalle periferie, prova a toccare «un cielo sempre più blu».
Per chi desidera esplorare dal vivo questo museo a cielo aperto, la mappa delle opere è disponibile online e consente di seguire passo dopo passo il percorso tra i murales realizzati nei diversi quartieri della città.
Foto: Ufficio Stampa