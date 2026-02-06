A Milano compaiono nuovi murales di aleXsandro Palombo dedicati alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con protagonisti Mattarella, Meloni e Trump.

La notizia in breve. Per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, aleXsandro Palombo realizza una serie di interventi di arte pubblica nella Zona Monumentale di Milano, intrecciando sport, politica e attualità. I murali raffigurano Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e Donald Trump, utilizzando il linguaggio olimpico per riflettere sui valori dei Giochi e sulle contraddizioni del presente.

Milano si risveglia con nuovi interventi per le vie della città, firmati da aleXsandro Palombo in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’artista ha, infatti, realizzato una serie di opere di arte pubblica che parlano il linguaggio dello sport e della politica nella Zona Monumentale. Un’area simbolica e strategica della città, al centro degli eventi istituzionali legati ai Giochi.

Le opere, visibili in diversi punti del quartiere, raffigurano tre personaggi chiave della scena internazionale che trasformando lo spazio urbano in un palcoscenico di riflessione. Il murale intitolato Opening Ceremony, apparso nei pressi del Cimitero Monumentale, sotto il cavalcavia di via Farini all’angolo con via Ugo Bassi, ritrae Giorgia Meloni e Sergio Mattarella mentre interagiscono in modo giocoso con i cinque cerchi olimpici.

L’opera è stata realizzata a pochi passi dall’area che ospita la Cena dei Capi di Stato, offerta dal Presidente del CIO Kirsty Coventry presso la Fabbrica del Vapore. Il tono è giocoso e con esso Palombo evoca i valori fondanti delle Olimpiadi – eccellenza, amicizia, rispetto – restituendo un’immagine istituzionale ma al tempo stesso accessibile e condivisa.

Donald Trump e il murale ICE ai Bastioni di Porta Volta

Di segno più spiazzante e critico è invece l’opera dedicata a Donald Trump, intitolata ICE, realizzata ai Bastioni di Porta Volta 18/A, sulla storica pensilina ATM oggi in disuso. Qui l’ex presidente americano è raffigurato con il suo iconico completo blu, un giubbotto antiproiettile con la scritta POLICE ICE e il celebre cappellino rosso ICE, mentre stringe tra le mani i cinque cerchi olimpici.

Anche in questo caso, la scelta del luogo è emblematica dato che la pensilina, struttura urbana del passato, è diventata nel tempo rifugio per persone senza dimora di origine straniera. Palombo utilizza così lo spazio marginale come superficie narrativa, trasformandolo in un punto di osservazione critica sul presente e le sue contraddizioni.

Immagini courtesy dell’artista