Il quinto murale di Attorrep a Vietri di Potenza è un’opera monumentale che dialoga con paesaggio e comunità, realizzata per OSA Festival e simbolo della rinascita culturale del borgo lucano.

Antonino Perrotta, in arte Attorrep, torna a Vietri di Potenza e firma il suo quinto intervento urbano per il borgo lucano. Si tratta di un’opera monumentale e immersiva che consolida il percorso di rigenerazione culturale avviato da OSA Festival. Il nuovo murale si intitola Alma Mater – Porta della Lucania e ritrae una figura femminile in primo piano. Con lo sguardo rivolto al paesaggio e un ramoscello d’ulivo nella mano.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’opera vuole essere simbolo universale di pace e diventa racconto identitario, evocazione della resilienza e del legame che unisce le comunità del Sud Italia alla propria terra. Un intervento che lavora sulla percezione, sfruttando un punto di vista studiato prospetticamente per generare un effetto anamorfico. La facciata, infatti, sembra espandersi integrando architettura e orizzonte in un’unica scena.

L’artista racconta così il proprio approccio: «Mi sono lasciato ispirare da questo luogo, creando un’opera che dialoga e si fonde con il paesaggio. Giocando con l’architettura del posto e con gli scorci visivi circostanti». Questo quinto murale prosegue, dunque, il progetto pluriennale fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale. L’obiettivo? Valorizzare il territorio attraverso l’arte contemporanea e rafforzare il senso di appartenenza della comunità.

«Quest’opera rappresenta un intervento di straordinario valore simbolico ed estetico, capace di arricchire ulteriormente il percorso di arte contemporanea a cielo aperto che il nostro Comune sta costruendo con impegno e visione negli ultimi anni», spiega Christian Giordano, Sindaco di Vietri di Potenza e Presidente della Provincia di Potenza.

L’opera si inserisce in un più ampio processo di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini nella vita culturale, in un contesto – quello di Vietri di Potenza – caratterizzato da morfologie, prospettive e panorami unici che amplificano la forza visiva del muralismo.

LEGGI ANCHE: — Pantone Color of the Year 2026: Cloud Dancer, il bianco etereo che ispira calma e creatività

Alma Mater – Porta della Lucania è stato promosso e finanziato dal Comune di Vietri di Potenza e realizzato nell’ambito della quinta edizione di OSA Festival, con la supervisione del team curatoriale, tra i più attivi in Italia nel campo della street art.

Immagini via ufficio stampa