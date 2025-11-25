Laika torna sui muri di Roma con “Figliə della Tempesta”, opera dedicata alla lotta contro la violenza di genere. Un intervento potente tra arte urbana, attivismo transfemminista e denuncia politica.

Nella notte tra il 24 e il 25 novembre, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è apparsa in via Tizii – a pochi passi dall’Università La Sapienza – la nuova opera urbana di Laika. Il lavoro, intitolato Figliə della Tempesta, si ispira al brano-inno femminista della Niña del Sud e raffigura tre donne – una sudanese, una palestinese e una europea – unite dalla stessa tempesta di resistenza e dolore.

L’intervento si inserisce nel percorso dell’artista, che negli ultimi anni ha portato le sue opere contro la violenza machista e patriarcale nel mondo. Dal Messico, a Ciudad Juarez, agli Stati Uniti, fino alla Spagna e in molti altri Paesi. Trasformando lo spazio pubblico in un luogo di testimonianza politica.

«Tornare in strada, sui muri di Roma, è un gesto politico necessario, vitale» dichiara Laika. «In un momento terribile per la democrazia, in cui soffiano venti di guerra e avanzano gli ultranazionalismi, è fondamentale lottare con ancora più forza. La radice della deriva della nostra società è il patriarcato stesso. Patriarcali sono le guerre, il colonialismo, il razzismo e i genocidi, come quello di Gaza – dove le donne uccise superano le 28.000 – e del Sudan. Sono metastasi di un cancro da estirpare alla radice».

L’artista punta il dito anche sul contesto italiano, criticando l’approccio istituzionale al tema. «Il nostro Paese continua ad armarsi e ad armare, diventando complice di violenza, sangue e morte. Abbiamo un governo che banalizza la violenza patriarcale con iniziative di facciata, che osteggia l’educazione sessuoaffettiva. E che arriva ad affermare, per bocca del ministro della Giustizia Nordio, che la violenza di genere sarebbe nel “codice genetico” dell’uomo».

Da anni impegnata in una prospettiva transfemminista, Laika ribadisce la necessità di un cambiamento radicale. «Credo in un futuro inclusivo, libero da guerre e sfruttamento. Possibile solo attraverso una trasformazione radicale della società. Credo molto nelle nuove generazioni, che portano la lotta nei luoghi di studio e di lavoro. È un momento durissimo e ancora più dura sarà la battaglia. Dobbiamo essere marea e scendere in piazza anche oggi. Dal Sudan alla Palestina, fino all’Italia: Non una di meno».

Figliə della Tempesta è stata presentata in anteprima alla Sapienza durante una performance dedicata a Ilaria Sula, all’interno del festival transfemminista Ci vogliamo vive, promosso dagli studenti di Sinistra Universitaria. Un gesto che conferma il ruolo dell’ateneo come spazio di attivismo, cultura politica e partecipazione giovanile.

Immagini da Ufficio Stampa