Un intervento artistico su una facciata industriale di un chilometro quadrato trasforma il paesaggio urbano alle porte di Torino.

L’artista e musicista Rosa Chemical, in collaborazione con Edoardo Bansone, ha inaugurato CURA, uno dei più grandi interventi di restauro urbano in Italia, realizzato su una facciata industriale a Grugliasco (TO) per oltre un chilometro quadrato. Il progetto, nato per ridare vita a uno spazio trascurato, si distingue per la sua capacità di integrarsi nel paesaggio senza sovrastarlo, offrendo nuova dignità a un’area industriale dimenticata.

“Insieme al mio collega e fratello Edoardo Bansone abbiamo portato a termine una delle opere di restauro urbano più estese d’Italia”, ha dichiarato Rosa Chemical. “CURA – prosegue – è nata dal profondo desiderio di restituire bellezza e dignità a una delle città dove sono cresciuto. Un luogo che per me è molto più di un semplice punto sulla mappa”, ha aggiunto.

CURA è, infatti, un vero e proprio atto di responsabilità verso il paesaggio urbano. La facciata industriale, spesso ignorata, diventa una tela monumentale che invita a una fruizione dinamica: un’esperienza da vivere camminando, scoprendo dettagli che emergono nel tempo. L’intervento si distingue per il suo approccio misurato, evitando narrazioni complesse o eccessi visivi. “Sentivo il dovere — prima ancora che il desiderio — di restare vicino alla mia comunità ed Edoardo ha sposato la mia visione”, ha sottolineato Rosa Chemical.

“Questo intervento è un gesto di cura, un segno di riconoscenza, un invito a credere nella trasformazione dei luoghi attraverso l’arte e l’amore”. Il progetto, supportato dalla ditta OMA, dimostra come l’arte possa rigenerare spazi, rendendoli nuovamente significativi per la comunità.

Rosa Chemical, artista eclettico noto per la sua versatilità nel panorama musicale e artistico, torna così alle sue radici con un progetto che unisce estetica e impegno sociale. Insieme a Bansone, che ne condivide la visione, ha dato vita a un intervento che parla di identità e appartenenza. Un lavoro che non sono arricchisce il paesaggio urbano, ma si propone come modello di rigenerazione che può ispirare altre città, dimostrando come l’arte possa essere un atto di cura collettiva.

