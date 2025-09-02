In occasione del concerto del 14 settembre, l’artista Rigaff regala una nuova opera originale che celebra la coppia artistica Mogol e Battisti.

Il 14 settembre 2025, Anzano del Parco (CO) diventerà il palcoscenico di un evento unico che unisce musica, arte e memoria. Presso la storica località del Mulino, dove negli anni ’70 Mogol trasformò una cascina in un epicentro creativo della musica italiana, si terrà Emozioni Acoustic, concerto che riporta in vita i capolavori del duo Mogol-Battisti.

Con la voce di Giammarco Carroccia e la presenza del leggendario paroliere, l’evento vedrà anche il debutto di un’opera originale dell’artista Rigaff (Riccardo Gaffuri), intitolata E = mb². Ispirata all’equazione di Einstein, l’opera celebra il sodalizio musicale di Mogol e Battisti come una formula di pura emozione, rendendo omaggio a un’eredità che ha segnato la storia della canzone italiana.

Artista comasco noto per la sua creatività e il suo approccio originale, Rigaff è stato invitato dal vicesindaco Lorenzo Salzano a realizzare un lavoro site specific. Così, reinterpretando l’equazione di Einstein (E = mc²), l’artista propone una nuova formula: Emozioni = Mogol Battisti al quadrato. Cuore della nuova creazione è proprio la parole emozioni e, siccome la musica è (anche) matematica, perché non inserire un testo, un titolo, per raccontarlo?

Duel N° 63 – E = mb2 / By Rigaff – Olio su metallo con inserti cartacei / Immagine via Ufficio Stampa

La scelta di E = mb² riflette la visione dell’artista, che vede nella musica di Mogol e Battisti una combinazione perfetta di poesia e melodia, capace di tradurre sentimenti universali in un linguaggio matematico e universale. L’intervento, che si inserisce nella serie Duels, rappresenta così l’incontro-scontro creativo tra i due geni. Un’esplosione di talenti che ha dato vita a capolavori immortali. Esposta durante il concerto, l’opera sarà poi donata a Mogol come tributo alla sua carriera.

Il Mulino: un luogo di ispirazione

Negli anni ’70, il Mulino di Anzano del Parco, immerso nel verde del comasco, fu molto più di una cascina. Qui, Giulio Rapetti, in arte Mogol, trovò ispirazione per alcune delle canzoni più iconiche della musica italiana, collaborando con Lucio Battisti e altri grandi nomi come Antonello Venditti, Ivan Graziani, Bruno Lauzi e i Pooh. In questo luogo nacque anche l’etichetta Numero Uno, che rivoluzionò la discografia italiana.

A cinquant’anni di distanza, il Mulino torna a essere protagonista con Emozioni Acoustic, tour itinerante che è un viaggio nella memoria culturale italiana. L’opera di Rigaff aggiunge una dimensione visiva, trasformando l’evento in un’esperienza multisensoriale che celebra il passato e guarda al futuro.

14 settembre 2025, ore 16:30

Località il Mulino, Anzano del Parco (CO)

Biglietti disponibili su www.vivaticket.com

Immagini via Ufficio Stampa