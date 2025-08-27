Il secondo ecomurale del progetto ‘Walls of Tomorrow’ di Yourban2030 porta la forza delle radici nel cuore di Manhattan.

Dal 27 agosto 2025, Hell’s Kitchen a New York si colora con un nuovo ecomurale grazie a Strength dell’artista italiano Tommaso Spazzini Villa. Secondo capitolo di Walls of Tomorrow – progetto internazionale della no profit italiana Yourban2030 fondata da Veronica De Angelis –, l’opera fa parte dei 17 murales dedicati ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Con l’obiettivo di sensibilizzare per un futuro più equo, inclusivo e rispettoso del pianeta, sotto il segno dell’eccellenza italiana.

Lanciato a maggio 2025 con Botanic Pulse di Fabio Petani, Walls of Tomorrow torna, quindi, a New York in collaborazione con Airlite, la vernice ecologica che purifica l’aria. E trasforma i muri di Manhattan in tele di riflessione globale.

Strength, realizzato da Spazzini Villa, si ispira all’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 ed è dedicato a società pacifiche, eque e inclusive. L’opera raffigura una radice gigante, simbolo di connessione con il passato e slancio verso il futuro, che invita a riflettere sulle fondamenta invisibili di una comunità coesa.

Strength, Tommaso Spazzini Villa NYC / Crediti Yourban 2030

“Le radici non sono resti del passato: sono architetture di appartenenza”, spiega l’artista Tommaso Spazzini Villa. “Si diffondono silenziosamente, non per aggrapparsi, ma per trattenere. Dipingendole, non sto solo invocando la memoria, ma propongo un modello: uno in cui ciò che è nascosto sostiene ciò che è visibile. E dove la forza inizia nell’invisibile”.

Radici per unire culture e comunità

L’ecomurale, dipinto su un muro di Hell’s Kitchen, si inserisce perfettamente nel tessuto di una città che vive di contaminazioni culturali e reinvenzione costante. Le radici di Strength rappresentano, infatti, anche le strutture – come giustizia, responsabilità e inclusione – che garantiscono equità in un mondo frammentato.

“Tommaso Spazzini Villa è noto per le sue radici già esposte e in collezioni in Italia e all’estero. Per questo abbiamo scelto la sua firma per questo secondo muro di Walls of Tomorrow dedicato all’Obiettivo 16, perché la vera forza di una società nasce da ciò che sta sotto la superficie. Dai sistemi di giustizia, responsabilità e inclusione, che permettono alle persone e alle comunità di crescere e fiorire”, dichiara Veronica De Angelis, ideatrice del progetto.

Veronica De Angelis Yourban 2030 / Foto di Giulio Cafasso

Strength si configura, dunque, come un catalizzatore di dialogo. In un quartiere come Hell’s Kitchen, crocevia di storie e culture, l’immagine delle radici invita a interrogarsi: cosa tiene unite le comunità? Come possiamo costruire società che non lascino indietro nessuno? L’opera di Spazzini Villa, con il suo linguaggio universale, risponde a queste domande, trasformando un muro in un messaggio di speranza e azione.

Immagini Yourban 2030