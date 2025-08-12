Si rinnova l’appuntamento con ‘La Festa delle Narrazioni Popolari’ a Civitaretenga (AQ), il ‘Paese dei Francobolli’ i cui murales celebrano l’identità abruzzese.

Arroccato a 850 metri sul livello del mare, nel cuore dell’Abruzzo, il borgo di Civitaretenga (Navelli, AQ) è un gioiello che resiste al tempo. Nonostante i terremoti del 1703 e del 2009, questo antico abitato conserva intatto il suo antico fascino architettonico, con stradine in pietra, il Ghetto Ebraico e la Fonte Federiciana restaurata. Ma ciò che rende Civitaretenga unica è la sua trasformazione in un Paese dei Francobolli, grazie ai murales che, come grandi francobolli murali, celebrano icone e storie del territorio.

Curati dall’associazione A.dna project, questi capolavori di street art sono un omaggio alla memoria collettiva, rendendo il borgo una meta imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura popolare.

Un borgo che respira storia tra arte urbana e identità

Civitaretenga, frazione di Navelli, è un esempio di resilienza. La sua posizione impervia, tra le colline abruzzesi, ha preservato un patrimonio architettonico che racconta secoli di storia. Le case in pietra, i vicoli tortuosi e i cippi tratturali sparsi nel territorio evocano, infatti, un passato legato alla transumanza e alla cultura ebraica. I terremoti, pur lasciando cicatrici, non hanno intaccato l’anima del borgo, che oggi si reinventa attraverso l’arte contemporanea.

Immagine da Ufficio Stampa

I murales, iniziati con le precedenti edizioni della Festa delle Narrazioni Popolari, trasformano Civitaretenga in un museo a cielo aperto, dove ogni parete diventa una pagina di storia. Così, il progetto Paese dei Francobolli, avviato dall’associazione A.dna project e curato da Mirko Pierri, ridisegna la rinascita culturale di Civitaretenga. Le varie opere sono dedicate a importanti icone e figure del territorio, che campeggiano sulle facciate delle case, celebrando personaggi e simboli locali.

Nel 2025, tre nuovi artisti – Ex Voto, Edoardo Ettorre e YeleTres – sono pronti ad aggiungere le loro creazioni a quelle delle edizioni precedenti, arricchendo il percorso artistico. Ogni murale, infatti, si ispira al formato di un francobollo ed è un omaggio alla memoria collettiva. L’effetto è un borgo che si racconta attraverso l’arte, attirando visitatori che desiderano scoprire l’Abruzzo autentico.

LEGGI ANCHE: — Contemporanea 25 a Tagliacozzo: due artiste, due sguardi sulla memoria

Il progetto dei murales è parte di una visione più ampia di rigenerazione culturale, promossa dalla cooperativa di comunità Oro Rosso e dalla rivista TerraNullius. Con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la riscoperta delle narrazioni popolari. Per questo, i murales non sono opere isolate, ma il risultato di un processo partecipativo che coinvolge residenti, artisti e associazioni. La curatela di Mirko Pierri garantisce un approccio che rispetta la storia locale, mentre gli interventi artistici si integrano con il tessuto urbano, creando un’esperienza immersiva per chi percorre il borgo.

La Festa delle Narrazioni Popolari 2025

La vitalità di Civitaretenga si celebra pienamente durante la Festa delle Narrazioni Popolari, che dal 14 al 17 agosto 2025 animerà il Convento di Sant’Antonio con la sua terza edizione. Organizzata da TerraNullius, in collaborazione con Oro Rosso e il Comune di Navelli, la manifestazione gratuita riunisce oltre 30 artisti per quattro giorni di eventi, dalle 17:00 fino a notte. Reading, dibattiti, workshop, street art, musica e una fiera dell’editoria indipendente esploreranno tre temi principali:

le narrazioni locali

gli ottanta anni della Resistenza

il futuro dei borghi oltre il turismo.

Programma 2025 / Immagine da Ufficio Stampa

Tra gli ospiti, Yari Selvetella con La mezz’ora della verità, Pier Paolo Di Mino con Lo Splendore (candidato al Premio Strega 2025), Claudio Morici con La malattia dell’ostrica, Paola Michelini con Introversa e Cecilia Lavatore con un concerto tratto da Libera.

La Resistenza sarà al centro con Edoardo Puglielli, che approfondirà la Brigata Majella, e Alessandro Chiappanuvoli, che guiderà passeggiate narrative. Ogni giorno si aprirà con passeggiate per scoprire il Ghetto Ebraico, la Fonte Federiciana e i cippi tratturali, mentre Catia Castagna interpreterà testi di Luca Moretti dedicati a Civitaretenga. Il Ferragosto offrirà poetry slam, drum circle e un laboratorio di stampa artigianale, con degustazioni di piatti tipici grazie alla Pro Loco di Navelli.

Immagini da Ufficio Stampa