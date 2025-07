Massa Street Art è il progetto tra urban art, rigenerazione e partecipazione collettiva, promosso dal Comune di Massa con Deodato Arte.

Un incidente che diventa un’occasione di rinascita. Succede con Massa Street Art, progetto che unisce arte urbana, rigenerazione e partecipazione collettiva, promosso dal Comune di Massa in collaborazione con Deodato Arte e sotto la direzione artistica di Artuu Lab. Nato in risposta al danneggiamento del pontile turistico di Marina di Massa da parte del cargo Guang Rong a gennaio 2025, il programma trasforma una “ferita” urbana in un’opportunità culturale.

“Massa Street Art non è solo un progetto artistico. È un atto collettivo, un gesto di bellezza pubblica, una promessa di rigenerazione e di speranza” dichiara il sindaco Francesco Persiani. Il progetto prevede tre interventi, dal 31 luglio al 7 settembre 2025, con l’obiettivo di promuovere un impegno culturale per la partecipazione del territorio.

Le opere, realizzate da artisti di fama e talenti locali, resteranno patrimonio del Comune, segnando un passo importante verso la visione di Massa come “museo a cielo aperto.”

Le opere e le zone coinvolte

Felipe Cardeña in Piazza Mercurio

Il 31 luglio, dalle 17:00, Piazza Mercurio si anima con un intervento coordinato da Felipe Cardeña, artista noto per le sue composizioni floreali e pop. Insieme a tre street artist locali, selezionati tramite una call su Artuu, Cardeña realizzerà un’opera collettiva che porterà colore e vitalità a uno spazio trascurato. Una porzione dell’opera sarà lasciata bianca, invitando il pubblico a contribuire creativamente, in un gesto di partecipazione comunitaria.

Mr. Savethewall sul pontile

Dal 4 al 20 agosto, Mr. Savethewall, celebre per il suo linguaggio ironico, trasformerà il pontile di Marina di Massa in un landmark artistico. L’opera murale, lunga 40 metri e realizzata su geoblock di cemento, integrerà visivamente la nave incagliata, trasformando un simbolo di crisi in un’installazione temporanea che riscrive la narrazione di un luogo.

La mostra diffusa a Marina di Massa

Dal 20 agosto al 7 settembre, poi, una mostra diffusa animerà le vie di Marina di Massa, con sei lastre di marmo in Piazza Betti decorate dal vivo da tre street artist emergenti, selezionati sempre tramite Artuu. Il percorso, realizzato nei tre fine settimana di agosto, invita cittadini e turisti a scoprire la creatività locale in modo immersivo, rafforzando il dialogo tra arte e comunità.

Massa Street Art si inserisce nella strategia di rigenerazione urbana del Comune, seguendo il successo del festival Luci e Colori Pop (2024) e puntando alla candidatura di Massa come Capitale Italiana della Cultura. “Questo progetto rappresenta un passo concreto nella nostra visione di città: aperta, creativa, partecipata” afferma Persiani. “Abbiamo immaginato Massa come un museo a cielo aperto, dove l’arte non si rinchiude tra le pareti, ma dialoga con i cittadini, con i luoghi, con la memoria e il futuro del territorio”.

“Ringrazio gli artisti coinvolti, Mr. Savethewall, Felipe Cardeña e i giovani talenti locali, per aver accettato questa sfida”, conclude Persiani.

