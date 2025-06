L’artista aleXsandro Palombo firma un murale satirico che ritrae Anna Wintour e Melania Trump, omaggio pungente alla chiusura di un’epoca per ‘Vogue America’.

Una nuova opera murale di aleXsandro Palombo celebra l’uscita dopo trentasette anni di Anna Wintour da Vogue America. Satira, ironia e cultura pop sono espresse in questo murale visibile davanti alla Fondazione Prada, dove la Wintour, ritratta completamente nuda, affigge un manifesto in cui Melania Trump diventa la protagonista della copertina di Vogue con la scritta FIRST LADY – MELANIA TRUMP. Un’immagine che evidenzia e cita il linguaggio della famosa rivista, giocando con gli elementi che rappresentano la cultura visiva americana.

Vogue, il murale di aleXandro Palombo – credits: press office

Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America: il messaggio nell’opera

Una provocazione evidente quella di aleXandro Palombo che sceglie Anna Wintour, icona dell’élite culturale e della moda, e Melania Trump, sostenitrice dell’America conservatrice e controversa facendole diventare due donne simbolo per mettere in scena una sorta di passaggio di testimone immaginario ma che nella libertà della finzione nell’arte si trasforma in una dovuta riflessione collettiva.

Anna Wintour non è solo una regina spodestata ma, in questa rappresentazione, è anche autrice dell’immagine che affigge, un finto numero di Vogue che riporta la scritta FIRST LADY – MELANIA TRUMP con un fondale a stelle e strisce e un gesto inequivocabile.

Il connubio tagliente scelto da aleXsandro Palombo

Palombo è da tempo noto e riconoscibile attraverso le sue opere di commento sociale e attivismo visivo e anche in questo caso la sua arte regala un’altra installazione da subito capace di fare il giro del mondo in pochi scatti.

Il murale Vogue non si limita alla sola provocazione estetica ma unisce un profondo senso di attivismo culturale dove l’opera diventa anche un’operazione strategica, come a sottolineare il potere dell’immagine nella comunicazione contemporanea spesso dettata dalla moda stessa. L’accostamento tra la First Lady e la regina della moda sembra suggerire una riflessione tagliente su immagine pubblica, potere femminile e dinamiche culturali tra moda e politica.

Anna Wintour e Melania Trump, il murale di aleXandro Palombo davanti alla Fondazione Prada

credits: press office

Arte pubblica, il dialogo con la città e il sistema moda

Vogue di aleXsandro Palombo, installata davanti alla Fondazione Prada, in una delle zone simbolo della moda contemporanea milanese, segue il filone dell’arte che dialoga con lo spazio urbano e con la comunità artistica internazionale. Come già in altri suoi interventi, Palombo utilizza l’arte pubblica per entrare nel dibattito culturale, con un gesto pop ma mai neutro.

Anche in questo caso la tempistica gioca a favore dell’artista che fa comparire l’opera proprio nei giorni della Milano Fashion Week. Una scelta che risulta essa stessa provocatoria amplificando il gesto ritratto della Wintour che firma la copertina con vernice che cola. La provocazione resta sottile e sospesa tra il ruolo dei media nella costruzione dell’immagine femminile e come una metafora dell’addio a una stagione del giornalismo di moda dominata da un’iconica e controversa figura.