Inaugurata lo scorso 2 giugno, ‘Botanic Pulse’ è un’opera d’arte sostenibile che campeggia a Hell’s Kitchen Park per l’Agenda 2030.

Dal 2 giugno, Hell’s Kitchen Park a Manhattan è diventato teatro di Botanic Pulse, il primo ecomurale statunitense del progetto Walls of Tomorrow della no-profit italiana Yourban2030, fondata da Veronica De Angelis. Firmata dall’artista Fabio Petani, l’opera di 200 mq, realizzata con pittura fotocatalitica Airlite, celebra l’Obiettivo 15 dell’Agenda 2030 – Vita sulla Terra – promuovendo la biodiversità.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il murale, situato nel cuore multietnico di New York, raffigura un vaso che contiene una vegetazione rigogliosa, simbolo della tensione tra controllo umano e natura libera. “La riqualificazione urbana passa dalla bellezza – spiega De Angelis – perché è nei luoghi condivisi, dove giocano i bambini e si incontrano le persone, che si costruisce il senso di comunità. E quando la bellezza è anche sostenibile, il cambiamento è reale e duraturo”.

“Trasformando la città in una galleria a cielo aperto dove arte e scienza si incontrano per il bene comune, questi murales vanno oltre l’estetica. Offrono un contributo concreto alla qualità dell’aria e al benessere civico”, aggiunge.

New York Botanic Pulse di Fabio Petani e Yourban2030_ Foto di Kostromina production Andrew Gonzales

Primo passo di un progetto più ampio

Botanic Pulse è il primo di 17 murales di Walls of Tomorrow, che raccontano gli obiettivi di sostenibilità attraverso l’arte urbana. Petani, noto per il suo stile poetico che intreccia natura e chimica, trasforma il quartiere di Hell’s Kitchen, set di film come Taxi Driver, in uno spazio di riflessione ecologica. “Sono entusiasta di accogliere Botanical Pulse a Hell’s Kitchen – una potente fusione di arte e attivismo che riflette i valori della nostra comunità”, dichiara Erik Bottcher, Consigliere Comunale di New York.

L’opera, resa possibile dalla tecnologia Airlite, riconosciuta dall’ONU per combattere l’inquinamento, purifica l’aria mentre invita a ripensare il ruolo umano come custodi della natura. E l’esperienza si arricchisce con un QR code di Ecosapiens, che permette di acquistare l’opera, contribuendo a un fondo per la piantumazione di alberi a Manhattan, gestito da The Hort.

LEGGI ANCHE: — Otto mostre d’arte imperdibili che inaugurano a giugno in Italia

Inoltre, la colonna sonora Bloomstorm di Akawalk (Andrea Marra), accessibile tramite il QR code o il sito ufficiale, trasforma il murale in un’esperienza multisensoriale, unendo arte visiva e suono. Dopo i successi di Hunting Pollution a Roma e Diversity in Bureaucracy ad Amsterdam, Yourban2030 porta a New York un Made in Italy innovativo. Che unisce creatività, sostenibilità e rigenerazione urbana, rendendo Botanic Pulse un simbolo di bellezza e responsabilità globali.

Immagini da Ufficio Stampa