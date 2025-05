Un faro e la scritta ‘I want to be what you saw in me’: Banksy ha realizzato un nuovo murale (ma non si sa ancora dove).

È il giorno di un nuovo murale di Banksy. L’artista – che non pubblicava sui propri social dal dicembre 2024, quando aveva pubblicato la foto dell’opera Mother and Child – è tornato a postare sul proprio account Instagram, come sempre senza didascalia.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Museo Banksy, da Barcellona a New York: è giusto privare i murales di Banksy del loro contesto?

L’immagine pubblicata, questa volta, rappresenta un faro e la scritta I want to be what you saw in me (Voglio essere ciò avete visto in me). Due foto – una semplicemente con l’opera e una più di contesto, in cui si vedono anche due persone passeggiare – senza spiegazioni di sorta. Come è consuetudine per Banksy, sarà compito di chi osserva comprendere il messaggio e anche la location del nuovo murale.

Sulla location, in particolare, sul web si è speculato che potrebbe trattarsi di Marsiglia, nel sud della Francia. Una città celebre per la sua cultura dei graffiti, ma – ovviamente – non confermata da Banksy. Il mistero intorno alla figura dell’artista si arricchisce ulteriormente dunque con una nuova opera: in questo caso, il significato sembra meno politico e più inerente all’intenzione stessa di Banksy.

L’artista sembra infatti aver dipinto anche una lieve ombra sul marciapiede, a rappresentare la percezione di un’idea tra reale e immaginario e il confine tra essere e percepire.