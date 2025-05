‘Cyber Tricks: connessioni consapevoli’ è l’iniziativa che nello skatepark Cinetown di Roma unisce street art e tecnologia.

Il mondo dello skate incontra la street art e la tecnologia: succede a Roma e, più precisamente, nello skatepark Cinetown. Qui saranno infatti installati pannelli smart in stile street art, con frasi in slang romano per attirare l’attenzione degli skater e gamer. Ogni pannello include un QR code interattivo che, una volta scansionato, darà accesso a una serie di esperienze digitali coinvolgenti. Queste riguardano video e mini-game sulla sicurezza digitale, quiz per testare la propria cyber-preparazione, trick segreti sbloccabili solo con risposte corrette e consigli pratici per proteggere dati e profili online.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sulla consapevolezza digitale. L’iniziativa – dal titolo Cyber Tricks: connessioni consapevoli – è promossa dall’associazione no-profit Alphio, in collaborazione con PensieroSicuro, organizzazione attiva nella diffusione della cultura della sicurezza informatica e della tecnologia attraverso linguaggi familiari e accessibili.

Attraverso grafiche accattivanti e messaggi immediati, i pannelli toccano alcune tra le tematiche più rilevanti per i giovani nell’ambiente digitale. Tra queste la privacy online – I tuoi dati valgono più di quello che pensi. Sai chi può leggere i tuoi DM? – e la sicurezza nel gaming (Una skin rara non vale un account rubato. Proteggi la tua identità nel gioco). E ancora l’identità digitale e le truffe, il cyberbullismo e le merci fake online.

Per saperne di più, basta scansionare i QR Code presenti nello skatepark o visitare i canali ufficiali di PensieroSicuro. Cyber Tricks: connessioni consapevoli è al Cinetown Skatepark in Via Libero Leonardi, 106 a Roma.