Lucca Comics & Games celebra il Giro d’Italia svelando il ritratto di Petacchi by Kopinski e 8 biglie giganti nelle piazze di Lucca e Pisa.

Lucca si è tinta di rosa per la 10ª tappa del Giro d’Italia, una cronometro tra Lucca e Pisa, e per l’occasione Lucca Comics & Games ha trasformato la città in un palcoscenico d’arte e sport. In Piazza Napoleone, l’illustratore Karl Kopinski ha svelato un ritratto dedicato al campione Alessandro Petacchi, un’opera che celebra non solo il ciclismo ma un’amicizia profonda.

“Tornare a Lucca è sempre incredibile”, ha dichiarato Kopinski, in un evento che ha unito la passione per le due ruote e la creatività, con 8 biglie giganti a decorare le strade di Lucca e Pisa. Il cuore della giornata è stato il reveal del dipinto di Kopinski per Petacchi, vincitore di ben 22 tappe del Giro d’Italia. Presenti allo svelamento il sindaco Mario Pardini, il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi, e il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina.

Immagine da Ufficio Stampa

“In pochissimo tempo, un solo anno, Alessandro Petacchi è diventato un amico molto stretto”, ha detto Kopinski. “Per me è stato un grande onore dipingere una tale leggenda dello sport. Ma un onore più grande dipingere qualcuno che è diventato un amico così intimo”. L’opera, iniziata prima di una malattia che ha costretto l’artista a una pausa, riflette il legame con Petacchi, che lo ha sostenuto nei momenti difficili. “Spero di poter portare nel dipinto un po’ di quell’affetto e stima che provo”, ha aggiunto.

Petacchi ha ricambiato l’emozione: “Ho conosciuto Karl lo scorso anno, in occasione delle attività organizzate da Lucca Comics & Games per celebrare il Giro d’Italia. Appena ci siamo visti ho capito la sua passione per il ciclismo, era sorpreso nel vedermi, ma è stato più bello per me incontrare lui. Da quel giorno ci sentiamo quotidianamente, soprattutto nell’ultimo periodo molto duro per lui e difficile anche per me”.

Il loro abbraccio a Lucca, durante lo svelamento, ha commosso i presenti. “Sono affascinato dalla sua genialità, disegnare per lui è così naturale che appare sorprendente”, ha detto Petacchi, definendo Kopinski “una persona speciale”. Illustratore inglese nominato al BP Portrait Award, l’artista è una vera e priopria star dell’industria creativa. Già nel 2024, Lucca Comics & Games gli aveva dedicato la mostra Karl Kopinski: Wearing the Pink nella Chiesa di San Franceschetto, accompagnata da 12 biglie giganti raffiguranti campioni del pedale.

L’incontro con Petacchi durante quell’evento ha dato vita al ritratto, un’opera che unisce la precisione dell’illustrazione alla forza emotiva di un’amicizia. “Lucca Comics & Games è la mia casa, il posto in cui vorrei stare sempre”, ha confessato Kopinski, sottolineando il legame con la città.

Biglie giganti: un museo a cielo aperto

Per celebrare il Giro, Lucca Comics & Games ha portato anche 8 maxi-biglie di Kopinski nelle piazze di Lucca e Pisa, lungo il percorso della cronometro. Queste sculture trasparenti e colorate ritraggono leggende come Gino Bartali, Fausto Coppi, Marco Pantani, e campioni moderni come Mark Cavendish e Tadej Pogačar. “Un’installazione diffusa”, le biglie culminano con una scultura di 6 metri al traguardo di Pisa, trasformando la gara in un’esperienza visiva.

Immagine da Ufficio Stampa

L’installazione rende l’arte di Kopinski accessibile a tutti, fondendo la narrazione epica del ciclismo con la creatività di Lucca Comics & Games. Dopo lo svelamento, Kopinski ha vissuto la tappa dall’ammiraglia, accompagnato dal ciclista Dario Cataldo, che ha reso omaggio alla sua energia: “Karl Kopinski idealmente oggi, in questa tappa, meriterebbe il titolo di combattivo di giornata”.

La presenza dell’artista, che ha animato la corsa con le sue opere, sottolinea il ruolo di Lucca come crocevia di sport e cultura, dove il Giro d’Italia diventa una tela per raccontare storie di passione e resilienza.

Immagini da Ufficio Stampa