Salmo è papa writer nel murale di TVboy lungo i Navigli di Milano. L’intervento dello street artist nel giorno di uscita dell’album ‘Ranch’.

Milano si risveglia con una provocazione d’arte: un murale di TVboy, comparso venerdì 9 maggio sui Navigli, ritrae Salmo come un papa in versione street artist, intento a dipingere ‘Ranch’, il suo nuovo album uscito lo stesso giorno per Columbia Records/Sony Music Italy. L’opera, iconica e dissacrante, cattura l’essenza di un artista che sfida le convenzioni, trasformando il graffito in un manifesto visivo della sua rivoluzione sonora. Proprio come il graffito, ‘Ranch’ è pronto a scuotere tutti, fondendo intuizioni, stili e contaminazioni (anche visive, qui le parole dell’artista).

Maestro della street art provocatoria, TVboy sceglie Salmo come profeta urbano armato di spray, per celebrare un disco che rifiuta algoritmi e riflettori. L’immagine del rapper sardo, consacrato papa writer, è un colpo d’occhio che mescola sacro e profano, riflettendo l’anima di un album nato lontano dalla frenesia social. Un manifesto sonoro che come il murale scuote e invita a guardare oltre.

In questo senso, dunque, l’arte di TVboy, con il suo linguaggio pop e irriverente, amplifica il messaggio di Salmo, trasformando i Navigli in una tela di ribellione creativa. Perché il murale non è solo un omaggio, ma una sfida visiva che dialoga con la poetica di Salmo. La scelta di un’iconografia papale, riletta in chiave street, è un atto di rottura che unisce la tradizione alla contemporaneità, proprio come ‘Ranch’

Lo street artist, con il suo stile riconoscibile, trasforma Salmo in un simbolo di libertà artistica, capace di parlare a una generazione che cerca autenticità. L’opera, visibile tra i Navigli, diventa un punto di incontro tra street art e musica, invitando i passanti a riflettere sul potere dell’arte come provocazione.

E mentre il nuovo album invade le piattaforme, cresce l’attesa per il ritorno live di Salmo che il 6 settembre 2025 sarà protagonista a Fiera Milano Live con LEBONSKI PARK, evento prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360 che promette di offrire un’esperienza immersiva nell’universo dell’artista. A seguire, il SALMO WORLD TOUR 2025 porterà il progetto nei palasport di Italia, Europa e America tra ottobre e dicembre.

