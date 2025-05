Papa Francesco nel murale appare come un’icona di salvezza e umanità: un saio e un giubbotto di salvataggio.

Nel cuore di Milano, sui muri della Caritas Ambrosiana, spunta Franciscus – The Hope, il murale firmato dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo. L’opera rende omaggio alla figura di Papa Francesco, recentemente scomparso.

Papa Francesco è ritratto con il saio francescano, emblema della povertà e della rinuncia, e un giubbotto di salvataggio arancione, simbolo di speranza per i migranti che attraversano il mare. Ai suoi piedi, il corpo senza vita del piccolo Alan Kurdi, il bambino siriano diventato simbolo globale della tragedia migratoria. Come una Pietà contemporanea, Papa Francesco accoglie il corpo del piccolo Alan Kurdi come Maria il Figlio. Un’icona urbana che eleva la compassione al rango di gesto sacro, Francesco si fa ponte tra l’umano e il sacro, protettore degli ultimi e testimone silenzioso del dolore del mondo.

Il murale di aleXsandro Palombo: Franciscus – The Hope

L’opera viene svelata nei giorni dei Novendiali, mentre la Chiesa universale si prepara a eleggere un nuovo Pontefice. La scelta non è casuale: aleXsandro Palombo sceglie il tempo del lutto e della riflessione per imprimere nel tessuto urbano una memoria visiva forte, indelebile. L’artista, già autore del celebre murale Caritas – in cui Papa Francesco veniva ritratto come un clochard – torna a far parlare i muri con un linguaggio diretto, capace di toccare corde profonde, là dove le parole spesso falliscono.

Il nome Franciscus, scelto da Bergoglio nel 2013 in omaggio a San Francesco d’Assisi fu un una dichiarazione di intenti. Scelse di partire da Lampedusa per il suo primo viaggio apostolico, luogo-soglia tra la morte e la speranza, teatro delle rotte migranti, terra sacra per chi cerca salvezza. In quell’occasione, il Papa denunciò con forza la globalizzazione dell’indifferenza, esortando il mondo a non voltarsi dall’altra parte.

Un uomo immerso nel dolore del nostro tempo

Il murale di aleXsandro Palombo riprende e amplifica quel grido. Francesco non è rappresentato come un leader spirituale lontano, ma come un uomo immerso nel dolore del nostro tempo, che si china verso chi soffre, che accoglie, che protegge. La sua figura è al tempo stesso ascetica e concreta, evocativa della grande tradizione iconografica cristiana ma reinterpretata con un linguaggio visivo crudo e urbano.

La scelta di realizzarlo presso la Caritas Ambrosiana racchiude in sé un profondo messaggio di speranza, nel luogo che da decenni incarna l’impegno verso gli ultimi, promuove accoglienza, sviluppo umano, giustizia sociale, il luogo dove il messaggio di Francesco ha sempre trovato eco e continuità.

Franciscus – The Hope è molto più di un tributo: è una chiamata etica, un manifesto visivo che ci interroga su cosa significhi oggi essere cristiani, cittadini, esseri umani. In un tempo che tende a dimenticare, aleXsandro Palombo ci ricorda che l’arte può ancora essere profezia, e che la speranza – come Francesco – si costruisce a partire dagli ultimi.

Le parole di Papa Francesca sulla pagina Instagram di aleXsandro Palombo

Sulla sua pagina Instagram aleXsandro Palombo ha pubblicato la nuova opera di Papa Francesco e ha voluto condividere tre importanti pensieri del Santo Padre sui migranti:

«Le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo, ma oggi esse risentono di una perdita di quel senso della responsabilità fraterna, su cui si basa ogni società civile», Papa Francesco, enciclica Fratelli Tutti 3 Ottobre 2020.

«Alan Kurdi è un simbolo che va oltre un bambino morto nella migrazione: un simbolo di civiltà morte, di civiltà che muoiono, che non possono sopravvivere, un simbolo di umanità. Ci vogliono urgenti misure perché la gente abbia lavoro nel proprio Paese e non abbia bisogno di migrare. E anche misure per custodire il diritto di migrazione. È vero che ogni Paese deve studiare bene la capacità di ricevere. Perché non è soltanto riceverli e lasciarli sulla spiaggia; è riceverli, accompagnarli, farli progredire e integrarli. L’integrazione dei migranti è la chiave», Papa Francesco, 8 marzo 2021.

«I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti! I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte! Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti!», Papa Francesco, 5 marzo 2023.