Inaugurata il 28 aprile in via Prina l’opera di SteReal che promuove la cultura della prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Il 28 aprile, in via Prina 2 a Milano, è stato inaugurato il murale Basta morti sul lavoro, opera di SteReal (Outdoora) che promuove la cultura della sicurezza sul lavoro. Realizzata per la Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, l’iniziativa vede la collaborazione tra Comune di Milano, sindacati e LMDV Capital, che ha donato l’opera.

L’intervento di arte urbana nasce dall’impegno di sensibilizzare la collettività su un tema critico: azzerare gli infortuni sul lavoro. Presentato alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle parti sociali, l’artwork punta a coinvolgere lavoratori, studenti e cittadini dell’area metropolitana di Milano. L’iniziativa, parte del Patto per il Lavoro (che il 29 aprile 2025 ha celebrato il terzo anniversario), promuove un contesto urbano e produttivo più sicuro e inclusivo, richiamando l’attenzione sull’impegno di imprese e lavoratori nella prevenzione dei rischi.

L’opera di SteReal e l’urgenza del suo messaggio

Realizzato dall’urban artist milanese SteReal, della scuderia Outdoora, il murale è un esempio di socialARTvertising, una forma di comunicazione che unisce arte urbana, sostenibilità e media digitali. L’opera, ad alto impatto visivo, rappresenta due braccia che si sostengono saldamente, simbolo di attenzione reciproca e prevenzione. Attraverso questo gesto, SteReal lancia un monito: vigilare insieme sui rischi lavorativi. I colori vivaci e il design dinamico rendono il murale un punto di riferimento nel quartiere, invitando a riflettere sull’importanza della sicurezza.

Il progetto è frutto della collaborazione tra il Comune di Milano, i sindacati (Cgil Milano, Cisl Milano Metropoli, Uil Lombardia) e LMDV Capital, che ha finanziato l’opera come dono alla città. Per quanto riguarda, invece, la scelta di via Prina, zona centrale e frequentata, questa amplifica il messaggio, rendendo il murale un simbolo visibile per residenti e visitatori.

La presentazione coincide simbolicamente con la Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, un momento per ricordare le vittime degli infortuni e rafforzare la prevenzione. In Italia, il tema rimane urgente: nel 2024, l’INAIL ha registrato oltre 1.000 morti sul lavoro, un dato che sottolinea la necessità di azioni concrete. Il murale di SteReal si aggiunge a iniziative come campagne di formazione e normative più stringenti, contribuendo a un cambiamento culturale.

