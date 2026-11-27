Presentato a Milano il programma di Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027 tra mostre istituzionali, arte diffusa e progetti per il territorio. La nostra intervista al direttore artistico Nicolas Ballario.

Alba si prepara a diventare un laboratorio di arte contemporanea, con un programma che comprende decine di eventi fra mostre, progetti diffusi, talk, incontri, performance e iniziative pensate per coinvolgere la città e il territorio. Ad aprire ufficialmente il conto alla rovescia è stata la presentazione de Le Fabbriche del vento, programma ufficiale di Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, promosso dal Ministero della Cultura e dal Comune di Alba e realizzato dall’Associazione Le Fabbriche del vento.

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Il titolo, ispirato a due opere di Pinot Gallizio, restituisce l’ambizione di un progetto che guarda all’arte come a un’energia capace di coinvolgere lo spazio pubblico e costruire nuove occasioni di partecipazione. «L’idea era di proporre un progetto che non si esaurisse durante l’anno della capitale». Così a Revenews Nicolas Ballario, direttore artistico di Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027.

«Quindi ogni singolo progetto è stato concepito per rimanere. Perché abbiamo pensato che non fosse giusto semplicemente sfruttare questo anno per poter parlare di arte contemporanea. Abbiamo pensato che la cosa più giusta da fare fosse realizzare dei progetti che davvero potessero lasciare sul territorio una coda lunga di arte contemporanea».

Foto Cucù Studio da Ufficio Stampa

«È stato fatto un lavoro di preparazione veramente gigantesco, con decine e decine di persone che hanno lavorato a questa capitale», spiega ancora Ballario. «E il territorio ha risposto benissimo: lo abbiamo costruito insieme, questo grande programma».

Pinot Gallizio e Roberto Longhi, due protagonisti riletti dal presente

Il fine settimana inaugurale è in programma dal 29 al 31 gennaio 2027, con mostre, incontri, performance e momenti pubblici. Tra i principali appuntamenti figura Quasi un autoritratto, mostra diffusa curata da Maurizio Cattelan e Marta Papini, con la collaborazione dell’Archivio Gallizio, dedicata a Pinot Gallizio (1902-1964), artista albese e figura radicale dell’avanguardia europea del dopoguerra.

Fino al 20 giugno, il percorso si articolerà in diverse sedi cittadine legate alla biografia e all’attività dell’artista, con alcune delle sue opere più significative. Queste saranno messe in dialogo con la ricerca di artiste e artisti contemporanei. Accanto a Gallizio, la sperimentazione sonora di Simnikiwe Buhlungu e la performatività di Roberto Fassone. Ma anche la pittura immersiva di Katharina Grosse, il lavoro di Goshka Macuga e i racconti per immagini di Małgorzata Mirga-Tas.

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Il secondo progetto espositivo dedicato a una figura centrale della cultura albese è Francesco Vezzoli. La Discoteca di Roberto Longhi, promosso in autunno da Fondazione Ferrero e curato da Arturo Galansino con Simone Facchinetti. La mostra attraversa sette secoli di arte italiana attraverso opere e artisti scoperti o valorizzati dallo storico, mettendo in relazione il suo sguardo critico con la pratica di Vezzoli.

Pinot Gallizio, Diario emozionale, 1956-60 / da Ufficio Stampa

«Anche le due mostre principali che abbiamo fatto servono per rileggere due grandi protagonisti di quel territorio come Pinot Gallizio e Roberto Longhi», sottolinea ancora Ballario. Una scelta, quella di affidare a due artisti la rilettura di Gallizio e Longhi, che rappresenta, nelle parole del direttore, un modo per ripensare il rapporto tra curatela e ricerca artistica. «Abbiamo cercato di ribaltare un po’ le cose: due artisti che curano due mostre, soprattutto per rileggere due personaggi del territorio».

Un progetto che nasce dalla collaborazione

La progettualità dietro Alba Capitale 2027 è stata al centro degli interventi istituzionali durante la presentazione milanese. Costantino D’Orazio, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, ha evidenziato la capacità del programma di mettere in relazione patrimonio storico e linguaggi contemporanei. Con uno sguardo aperto alla dimensione internazionale.

«Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027 è un progetto che interpreta in modo particolarmente significativo il ruolo che l’arte contemporanea può svolgere nella vita di una comunità», ha affermato. «Il recupero dell’opera di Pinot Gallizio, in dialogo con artisti d’avanguardia, porta il lavoro di un artista storico ad incidere ancora nel tempo presente».

Tra i progetti che segnano l’avvio della manifestazione c’è anche Radici contemporanee / Raízes contemporâneas, dal 30 gennaio al 4 aprile 2027. La mostra fa incontrare una nuova generazione di artisti e curatori mozambicani con figure italiane dell’arte, della critica e della ricerca, restituendo gli esiti del progetto di cooperazione culturale Italia – Mozambico. Un ponte fatto ad arte.

Per.forma, Teatro Sociale G. Busca / da Ufficio Stampa

Il dialogo tra Alba e Maputo, entrambe città creative UNESCO, rappresenta uno degli assi internazionali del programma. «L’accoglienza riservata ai giovani artisti mozambicani è la prova di come le città creative dell’UNESCO – Alba e Maputo – sappiano integrare le differenze geografiche e culturali per produrre nuovo senso», ha dichiarato D’Orazio.

Le Fabbriche del vento, un’eredità oltre il 2027

Il tema della continuità è stato ribadito anche da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente dell’Associazione Le Fabbriche del vento per Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027. «Abbiamo cercato di sfuggire alla logica del grande evento che si insedia in un luogo e lo consuma per poi lasciarlo», ha dichiarato. «Abbiamo evitato il tono auto-celebrativo, a favore di un programma concepito per intessere relazioni, attento alla legacy. E pensato per lasciare in eredità al territorio e alle comunità nuove produzioni, nuove competenze, nuovi pubblici e un network collaudato. Una vera e propria alleanza di energie pubbliche e private. Alba Capitale 2027 è un progetto destinato a proseguire nel tempo, ben oltre il 2027».

L’incontro tra pubblico e privato è uno degli elementi che hanno reso possibile la costruzione del programma. «È stato davvero l’incontro tra pubblico e privato a fare Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea, perché banalmente la governance è a due teste. Da una parte il Comune, dall’altra l’associazione Le Fabbriche del Vento», spiega Ballario.

Foto Cucù Studio da Ufficio Stampa

Il direttore artistico riconosce che la preparazione ha richiesto un lavoro complesso, anche per la necessità di adattare alcuni progetti durante il percorso. «Fare questa capitale è stato divertente e faticosissimo insieme, come lo sono tutti i grandi lavori. L’aspetto più sfidante è stato certamente la mole di cose che abbiamo dovuto fare. Quando abbiamo compilato il dossier forse non ci siamo resi conto di tutte le cose che avevamo inserito. Quindi mettere a terra tutto è stato complicato dal punto di vista operativo».

E aggiunge: «Ma quando si hanno le idee chiare, io credo che qualsiasi sfida si possa affrontare a mente serena».

Per il sindaco Alberto Gatto, la Capitale rappresenta un’occasione per rafforzare il rapporto tra la città e il presente. «Crediamo che una città sana debba continuare a sperimentare, innovare, aprirsi a nuove esperienze e trovare nuovi linguaggi per raccontarsi», ha affermato. «Alba è così. E l’arte contemporanea rappresenta proprio questa opportunità: metterci in relazione con il presente, stimolare nuove idee e immaginare il futuro».

Gatto ha inoltre sottolineato l’importanza di coinvolgere prima di tutto la comunità locale: «Naturalmente puntiamo sul turismo, nostro grande volano economico, ma il nostro primo pubblico per il 2027 sono gli albesi e il territorio. Vogliamo che siano protagonisti, che vivano la capitale e siano ancora più orgogliosi di Alba per la sua capacità di cambiare, creare e guardare lontano».

Arte diffusa tra città, Langhe, Roero e Monferrato

Il programma non si limita agli spazi espositivi del centro cittadino. Con Capitali Sorelle, infatti, i progetti partner del circuito Orma, insieme a Resté, Germinale, La collina sale sempre, Creativamente Roero e all’Associazione Sindaci del Roero, coinvolgono numerosi Comuni delle Langhe, del Monferrato, del Roero e alcuni territori della Liguria selezionati attraverso un’apposita open call. L’obiettivo è costruire una rete che permetta ad Alba Capitale di estendersi oltre il centro urbano.

A questa dimensione si aggiunge Vigne ad Arte, curato da Costanza Vilizzi (dal 1° maggio al 28 novembre 2027), che porterà opere contemporanee all’interno di cantine e ristoranti. Anche il Circuito EXTRA contribuirà ad ampliare la partecipazione, coinvolgendo associazioni, spazi indipendenti, scuole, fondazioni, attività commerciali e singoli proponenti interessati a sviluppare progetti di arti visive.

Tra gli interventi destinati a lasciare un segno permanente c’è la quarta edizione di Radis, progetto ideato e sostenuto da Fondazione Arte CRT in collaborazione con Fondazione CRC e affidato alla curatrice Marta Papini. Nelle Langhe, un artista di rilievo internazionale realizzerà un’opera site-specific nel Comune di Canale, accompagnata da attività educative e iniziative pubbliche.

Petrit Halilaj, Abetare (un giorno a scuola), 2025, Veduta dell’installazione durante l’inaugurazione, Credito fotografico: Giuliano Berti, Proprietà della Fondazione Arte CRT in comodato al Comune di Dogliani (CN) da Ufficio Stampa

A partire dal 29 gennaio 2027 sarà inoltre inaugurata la Biblioteca Luca Beatrice, dedicata al critico, saggista e curatore scomparso nel 2025. Lo spazio, realizzato attraverso una progettazione partecipata tra Banca del Fare – Fondazione Matrice, Fondazione Circolo dei lettori e cittadini albesi, sarà ospitato nella Biblioteca Civica G. Ferrero e concepito come luogo di lettura, studio e incontro.

Il programma comprende anche progetti di arte pubblica, iniziative di riforestazione, installazioni luminose, festival di teatro e danza, cinema, design e incontri interdisciplinari. Tra questi, Per.Forma, festival dedicato all’incontro tra arti performative e contemporanee, Vision, rassegna cinematografica realizzata con Sky Arte, e Ricalcolo, public program ideato da Nicolas Ballario per mettere in dialogo gli artisti con figure provenienti da scienza, artigianato, impresa, agricoltura, musica, filosofia e cucina.

Il primo appuntamento: 29 gennaio 2027

Il programma inaugurale prenderà il via il 29 gennaio 2027, quando il ministro della Cultura sarà ad Alba per il taglio del nastro. In quei giorni saranno inaugurate Quasi un autoritratto, la Biblioteca Luca Beatrice e Radici contemporanee / Raízes contemporâneas, insieme ad altri appuntamenti. «Sarà una festa lunga tre giorni», anticipa Ballario.

L’ambizione di Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027 è dunque quella di costruire un’esperienza che sia terreno fertile per alimentare relazioni, competenze e nuove prospettive per il territorio. Affidandosi all’arte e alla sua capacità di generare movimento.

Immagini da Ufficio Stampa, crediti indicati