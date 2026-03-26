25 opere, 20 artisti, 8 gallerie internazionali: la collezione digitale di Art Basel Hong Kong 2026 arriva in esclusiva su Samsung Art Store dal 24 marzo.

Samsung Electronics ha annunciato il lancio della Art Basel Hong Kong 2026 Collection, una mostra digitale curata disponibile in esclusiva su Samsung Art Store a partire dal 24 marzo. La collezione accompagna l’edizione fisica della fiera — in programma dal 27 al 29 marzo all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre — e la estende ben oltre i confini degli spazi espositivi, rendendola accessibile a chiunque abbia un televisore della linea Art TV.

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La selezione comprende 25 opere di 20 artisti emergenti e affermati, rappresentati da otto gallerie internazionali: Bank, CLC Gallery Venture, Don Gallery, Tomio Koyama, Pearl Lam, Lin & Lin, Rossi & Rossi e Vacancy. Il cuore della collezione è l’arte cinese contemporanea, con undici artisti che coprono sei decenni di produzione.

Art Basel Hong Kong 2026 arriva su Samsung Art Store

Tra i nomi da segnalare: Michael Najjar con Europa (2016) — pittore tedesco e astronauta in addestramento per un volo su Virgin Galactic — e Sun Yitian con Ken (2023), già collaboratrice di Nicolas Ghesquière per la Pre-Fall 2024 di Louis Vuitton. Presente anche Ha Bik Chuen con Wheatfield A (1994) e Untitled (1995): artista autodidatta il cui archivio — 500 scatole di materiali — è attualmente in fase di catalogazione digitale da parte dell’Asia Art Archive.

«La nostra tecnologia avanzata porta opere d’arte di valore inestimabile nelle case con un realismo straordinario, così che chiunque possa diventare un collezionista», ha dichiarato Bongjun Ko, Vice Presidente del Visual Display Business di Samsung Electronics. Una visione condivisa dalla direttrice di Art Basel Hong Kong, Angelle Siyang-Le: «Non si tratta di sostituire la galleria. Si tratta di dare a più persone la possibilità di vivere ogni giorno con la grande arte».

Dalla collezione Lee Kun-Hee all’arte globale in TV

In parallelo, Samsung presenta su Art Store anche una selezione di 20 opere dalla collezione Lee Kun-Hee, in partnership con il National Museum of Korea: lavori tra i più significativi della storia collezionistica coreana, accessibili digitalmente fino a gennaio 2027. La piattaforma Samsung Art Store conta oggi oltre 5.000 opere di più di 80 partner, visualizzabili in 4K su tutta la linea Art TV: The Frame, The Frame Pro, Micro RGB, Neo QLED e OLED.