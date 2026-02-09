A settembre 2026 il Fourth Plinth di Trafalgar Square accoglierà “Lady in Blue”, nuova scultura monumentale di Tschabalala Self che omaggia le donne di oggi.

La notizia in breve. Nel prossimo mese di settembre il Fourth Plinth di Trafalgar Square ospiterà Lady in Blue, nuova scultura monumentale di Tschabalala Self. Selezionata dal Fourth Plinth Commissioning Group, l’opera prosegue la vocazione del celebre basamento come spazio di sperimentazione dell’arte pubblica internazionale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Novità in arrivo nel cuore di Londra, a Trafalgar Square, uno degli spazi simbolo dell’arte pubblica internazionale, che si prepara ad accogliere una nuova protagonista. Nel mese di settembre 2026, infatti, sarà svelata una scultura inedita dell’artista newyorkese Tschabalala Self, intitolata Lady in Blue. L’opera prenderà il posto di Mil Veces un Instante (A Thousand Times in an Instant) di Teresa Margolles, attualmente esposta sul celebre Fourth Plinth.

Lady in Blue è pensata come un tributo a una giovane donna metropolitana e razzializzata, figura che riflette da vicino il volto contemporaneo di Londra. Lontana da icone celebrative o monumenti storici, la scultura porta in piazza una “everywoman” moderna che si ispira alle donne reali, dal passo deciso. Tra i dettagli ufficializzati, il materiale – bronzo – e una preziosa rifinitura con una patina blu lapislazzuli, pigmento raffinato utilizzato fin dall’antichità e dal grande valore simbolico.

Fourth Plinth Commission 6th February 2024

Parlando del progetto, Tschabalala Self ha dichiarato: «Lady in Blue porterà a Trafalgar Square una donna in cui molti possono riconoscersi. Non è un’idolatria né una figura storica da commemorare. È una donna che avanza verso il nostro futuro collettivo con ambizione e determinazione. È una londinese, che incarna lo spirito della città».

La scelta e il processo di selezione

Tschabalala Self è stata annunciata come vincitrice della commissione nel marzo 2024, insieme all’artista Andra Ursuţa, la cui opera verrà installata sul Fourth Plinth nel 2028. Entrambe sono state selezionate dal Fourth Plinth Commissioning Group, presieduto da Ekow Eshun OBE.

LEGGI ANCHE: — I potenti nei quadri sacri: quando arte e potere si incontravano nel Rinascimento

Come da tradizione, anche il pubblico è stato coinvolto nel processo decisionale, esprimendo il proprio parere sulle opere finaliste. Justine Simons OBE, Deputy Mayor for Culture and the Creative Industries, ha evidenziato il valore dell’opera: «Il Fourth Plinth è la commissione scultorea più celebre al mondo. E Lady in Bluedi Tschabalala Self rappresenta un contributo potente a questa serie. La sua scultura contemporanea, audace e sicura, sarà una presenza forte in questa area storica, capace di ispirare londinesi, turisti e appassionati d’arte».

Da parte sua, l’artista ha sottolineato il legame personale con Londra. «Devo molto a Londra: qui ho avuto la mia prima mostra istituzionale e la prima presentazione della mia prima grande serie pittorica. La città ha sostenuto davvero il mio percorso artistico ed è il luogo ideale per accogliere questa figura potente».

Tschabalala Selfsi aggiunge, dunque, ai nomi che hanno contribuito a rendere il Fourth Plinth di Trafalgar Square uno dei più importanti programmi di arte pubblica a livello globale. Tutto iniziò nel 1999, quando fu inaugurato con Ecce Homo di Mark Wallinger, e finora ha ospitato 15 opere di artisti di fama internazionale, trasformando un basamento storico in spazio di sperimentazione. A finanziarlo, il Sindaco di Londra, con il supporto di Arts Council England e Bloomberg Philanthropies.

Immagini da Ufficio Stampa