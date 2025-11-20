A Tor Bella Monaca arriva ‘Run Beyond’, un’installazione luminosa che diventa simbolo di rigenerazione, comunità e arte urbana.

Dal 21 al 23 novembre, Tor Bella Monaca diventa un palcoscenico urbano di luce e immaginazione grazie a Tor Bella Illumina. Il progetto è promosso da Roma Capitale e trasforma il quartiere in un grande laboratorio di creatività condivisa. Al centro dell’iniziativa brilla Run Beyond, l’opera luminosa dell’artista Angelo Bonello, prodotta da Casta Diva Art & Show, divisione del gruppo Casta Diva specializzata in grandi eventi culturali internazionali.

L’installazione, collocata nel parco dell’Istituto Comprensivo Via Acquaroni, cattura l’immagine di un uomo sospeso in un salto impossibile. Congelato nel mezzo di una corsa che sembra non finire mai. Un gesto semplice e universale, che Bonello trasforma in metafora come invito a superare limiti, paure e barriere. E a lasciarsi condurre dall’immaginazione verso nuovi punti di partenza.

La figura, moltiplicata in una sequenza luminosa senza soluzione di continuità, genera un moto perpetuo che richiama il ciclo stesso della vita. Si corre, ci si arresta, si riparte. Run Beyond approda così a Roma dopo aver attraversato il mondo. Da Londra ad Amsterdam, da Toronto a Singapore, passando per Riyadh, Hong Kong e numerose città europee. E porta con sé un messaggio che parla di libertà, coraggio e possibilità.

Immagine da Ufficio Stampa

«Siamo entusiasti di aver contribuito, grazie all’opera visionaria di Angelo Bonello, a un progetto che dimostra come l’arte possa essere un vero motore di rigenerazione sociale». Così Francesco Conticello, CEO di Casta Diva Art & Show. «L’energia e il messaggio di speranza di Run Beyond si sono fusi perfettamente con lo spirito di Tor Bella Illumina, illuminando la forza e la resilienza della comunità».

Il progetto – realizzato da Urania Pictures in collaborazione con l’Associazione Tor Più Bella – si inserisce nell’ambito dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea tramite Next Generation EU (PNRR, M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi), per sostenere grandi eventi turistico-culturali.

Immagine da Ufficio Stampa

Accanto a Run Beyond, il programma porta nel quartiere anche l’opera luminosa Luce della Speranza di Daniele Davino. Insieme a laboratori partecipativi e momenti di racconto collettivo. Per tre serate, dunque, le installazioni ridisegnano l’immaginario di Tor Bella Monaca, trasformando le sue strade in un simbolo di riscatto e partecipazione comunitaria.

Immagini da Ufficio Stampa