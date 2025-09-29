La Newport Street Gallery di Londra ospita ‘Triple Trouble’, mostra che unisce Shepard Fairey, Damien Hirst e Invader tra arte contemporanea e street culture.

Dal 10 ottobre 2025 al 29 marzo 2026, la Newport Street Gallery di Londra (in collaborazione con HENI) ospiterà una mostra senza precedenti che riunisce tre figure dirompenti dell’arte contemporanea: Shepard Fairey, Damien Hirst e Invader. L’esposizione è curata da Connor Hirst e promette una miscela dinamica di opere individuali e nuove collaborazioni. Molte delle quali svelate al pubblico per la prima volta.

In particolare, la mostra attraversa pittura, scultura, installazione e mosaico, esplorando i punti di contatto tra arte contemporanea, cultura urbana e iconografia pop. Fairey, Hirst e Invader hanno infatti unito le forze per creare opere ibride che sfidano le categorie e amplificano la loro comune fascinazione per la ripetizione, i simboli e le icone culturali.

Occupando tutti e sei gli spazi della Newport Street Gallery, l’esposizione celebra sia l’individualità di ciascun artista sia la potenza che nasce dall’incontro delle loro pratiche. I visitatori ritroveranno motivi noti – l’iconografia OBEY di Fairey, i celebri “spot” e cabinet di Hirst, i mosaici pixelati di Invader – rielaborati in forme provocatorie e giocose che sfidano i confini tra arte e street culture.

La voce degli artisti

«Rispetto da tempo Damien e Invader perché sono artisti intelligenti, concettuali e ossessivi nella loro visione. – ha dichiarato Shepard Fairey. «Le nostre estetiche non hanno un punto di contatto naturale, ma unire stili diversi è un rischio che vale la pena correre: la creatività può risolvere quasi tutto»

Damien Hirst aggiunge: «Quello che mi entusiasma è la forza delle loro sensibilità, che mi spinge a pensare in modo diverso, anche nei dettagli minimi. Shepard e Invader sono artisti potenti e persone straordinarie. Volevo scuotere le menti del pubblico: l’arte deve catturare e respingere allo stesso tempo, con un’intensità che non ti aspetti».

Infine, Invader ha commentato: «Damien e Shepard sono due giganti dell’arte che ammiro. La fusione dei nostri stili non poteva che portare a opere sorprendenti. È stato un processo creativo esaltante, con centinaia di idee e lavori scambiati tra noi. Una vera avventura».

Le opere in mostra

Tra i lavori in esposizione spiccano spin Paintings e spot artworks collaborativi, che fondono le tecniche iconiche di Hirst con le grafiche politiche di Fairey e gli interventi pixelati di Invader. Ma anche mosaici di Rubik’s Cube, trasformati in grandi pannelli dedicati a scienza, musica e figure della controcultura, esposti accanto ai lavori multimediali di Fairey.

E ancora, installazioni con vasche, cabinet di pillole e lightbox, che combinano la precisione clinica di Hirst con l’irriverenza della street art di Fairey e Invader. Infine, un murale inedito che trasformerà la galleria in un punto d’incontro tra la tradizione delle belle arti e il linguaggio visivo urbano.

Triple Trouble

Newport Street Gallery, Londra

Dal 10 ottobre 2025 al 29 marzo 2026

Martedì – domenica, 10:00 – 18:00

Ingresso gratuito

