A partire dal 27 settembre, la mostra site-specific ‘Fiammetta’ di Valentina Palazzari celebra Boccaccio con installazioni nel borgo natio di Boccaccio.

Nel cuore di Certaldo Alto, il Palazzo Pretorio si trasforma in un palcoscenico d’arte contemporanea con Fiammetta, la personale di Valentina Palazzari in programma dal 27 settembre 2025 al 26 gennaio 2026. Curata da Davide Sarchioni e organizzata da Exponent, l’esposizione celebra il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, ispirandosi alla sua musa terrena, Fiammetta, simbolo di passione e resilienza.

“Nell’attraversare le sale della mostra desidererei che il pubblico accogliesse ciò che vede come un pensiero che prende forma, piuttosto di scomporlo in simboli o significati”, dichiara Palazzari. Attraverso installazioni site-specific, infatti, l’artista intreccia materiali industriali e tracce poetiche, dialogando con gli affreschi trecenteschi e quattrocenteschi del palazzo per esplorare il rapporto tra corpo, spazio e tempo.

Valentina Palazzari, Passaggi di stato, 2018, exhibition view, Reggia di Caserta. Courtesy l’Artista. PH Manolis Baboussis

Fiammetta si snoda nelle cinque sale del piano nobile del Palazzo Pretorio, un tempo sede dei Vicari fiorentini, trasformando gli spazi in luoghi di riflessione. Palazzari, nota per le sue monumentali installazioni come quelle alla Reggia di Caserta, utilizza reti elettrosaldate, scatolati in ferro, cavi elettrici e tondini metallici. Accanto a tessuti di cotone, teli di plastica e carta segnati da ruggine e lacerazioni.

Questi materiali, desunti dal mondo industriale, diventano strumenti poetici che evocano mutamento e fragilità. “Desidero sottrarmi a quello che mi viene facile. Ascoltare lo spazio esterno a me partendo da dove poggio i piedi per estendermi fino all’infinito che riesco ad immaginare”, spiega l’artista. Che sottolinea così un approccio intuitivo e visionario con cui ridefinisce gli ambienti storici con un’estetica contemporanea.

Fiammetta: un omaggio a Boccaccio

Il titolo della mostra è un evidente richiamo al musa di Boccaccio, una figura terrena e passionale, lontana dall’idealizzazione dantesca. Nel contesto di CertaldoArte25, Palazzari rende omaggio a questa “piccola fiamma” che resiste e trasforma. Le sue opere, nate dal confronto diretto con gli spazi del palazzo, intrecciano passato e presente, corpo e architettura.

Le installazioni, segnate da bruciature e tracce di ruggine, riflettono la potenza fragile della materia, offrendo uno sguardo critico sull’attualità. “In fondo basta aggiungere + 1 ad ogni pensiero. Desidero insomma spingere più lontano la mia relazione con lo spazio”. Con queste parole Palazzari invita il pubblico a vivere le sue creazioni come pensieri in divenire.

Realizzata in collaborazione con la galleria SPROVIERI di Londra e TerraMedia APS, Fiammetta si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio toscano. Ad accompagnarla un catalogo edito da Silvana Editoriale, con testi in italiano e inglese, che sarà presentato durante l’esposizione.

Valentina Palazzari, Senza titolo(dettaglio), 2023, ologramma, ferro, dimensioni variabili, Fondazione Volume!. Courtesy l’Artista. PH Alice Ciccarese Valentina Palazzari, Pirouette, 2018, reti elettrosaldate, dimensioni variabili, Reggia di Caserta. Courtesy l’Artista. PH Manolis Baboussis

Valentina Palazzari

Fiammetta

Palazzo Pretorio, Piazzetta del Vicariato 4, Certaldo Alto (FI)

Dal 27 settembre 2025 al 26 gennaio 2026; inaugurazione 27 settembre, ore 17:00



Orari: settembre-ottobre: 10:00-13:00, 14:30-19:00; novembre-gennaio: 10:00-13:00, 14:30-16:30; sabato e domenica: 10:00-13:00, 14:30-17:30; chiuso il martedì

Biglietti: Intero €5,00; ridotto €4,00

Immagini courtesy dell’artista, crediti indicati