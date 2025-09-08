Dal 22 ottobre, il MAO Museo d’Arte Orientale a Torino ospita la monografica dell’artista giapponese Chiharu Shiota.

A partire dal prossimo 22 ottobre, fino al successivo 28 giugno, il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino ospita Chiharu Shiota: The Soul Trembles, mostra monografica curata da Mami Kataoka e Davide Quadrio, con il supporto di Anna Musini e Francesca Filisetti. Per la prima volta in un museo di arte asiatica in Italia, l’esposizione dell’artista giapponese – già applaudita in istituzioni come il Grand Palais di Parigi e il Mori Art Museum di Tokyo – presenta disegni, sculture, fotografie e installazioni iconiche.

Chiharu Shiota trasforma gli spazi del MAO in un’unica grande installazione, intrecciando le sue celebri strutture di fili rossi e neri con le collezioni permanenti del museo. Ogni opera, spesso ispirata alla vita personale dell’artista, esplora l’intangibile – ricordi, emozioni, sogni – creando spazi di contemplazione.

È il caso di iconiche installazioni come Where Are We Going? (2017), con barche che evocano futuri incerti, e In Silence (2008), con un pianoforte bruciato avvolto da fili neri, tra fascinazione e inquietudine. Mentre Uncertain Journey (2016) e Accumulation – Searching for the Destination (2021), con valigie oscillanti, riflettono su viaggi e migrazioni. La mostra, arricchita da opere site-specific, si configura come un dialogo tra l’arte contemporanea e il patrimonio asiatico del MAO.

Shiota Chiharu, Accumulation – Searching for the Destination 2014/2019. Suitcase, motor and red rope Dimensions variable. Installation view: Shiota Chiharu: The Soul Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019 Photo: Kioku Keizo Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

Ma la mostra si estende oltre Torino con un’installazione inedita al MUDEC di Milano, The Moment the Snow Melts, visibile dal 19 novembre. Curata da Sara Rizzo, l’opera utilizza la neve come metafora delle relazioni umane, riflettendo sulla loro transitorietà.

L’aspetto educativo è centrale in The Soul Trembles. Il MAO propone, infatti, un programma di attività per scuole, famiglie e visitatori di tutte le età, con laboratori che approfondiscono i temi delle opere di Shiota, come l’identità e la memoria. Questi percorsi didattici, pensati per coinvolgere dai più piccoli agli adulti, trasformano la mostra in un laboratorio di apprendimento esperienziale.

Shiota Chiharu, Reflection of Space and Time 2018 White dress, mirror, metal frame, Alcantara black thread 280 × 300 × 400 cm. Commissioned by Alcantara S.p.A. Installation view: Shiota Chiharu: The Soul Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019 Photo: Sunhi Mang. Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo Shiota Chiharu, Uncertain Journey 2016/2019 Metal frame, red wool. Dimensions variable. Installation view: Shiota Chiharu: The Soul Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019. Photo: Sunhi Mang Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

Incontri, conferenze e performance musicali arricchiscono il public programme, rendendo l’esposizione un organismo vivo che invita alla riflessione. Attenzione, anche, all’inclusività e accessibilità grazie alla collaborazione con l’Istituto dei Sordi di Torino e un catalogo bilingue, edito da Silvana Editoriale che offre approfondimenti sul lavoro di Shiota.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Shiota Chiharu, Accumulation – Searching for the Destination 2014/2019 Suitcase, motor and red rope Dimensions variable. Installation view: Shiota Chiharu: The Soul Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019 Photo: Kioku Keizo Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo