Dal 12 marzo al 23 agosto prossimi, alla Serpentine North, l’esposizione gratuita che celebra il ciclo delle stagioni e l’incontro tra arte e tecnologia.

Le gallerie Serpentine di Londra annunciano la prima mostra dedicata a David Hockney, una delle figure più influenti dell’arte contemporanea. L’esposizione sarà ospitata presso la Serpentine North dal 12 marzo al 23 agosto 2026 e presenterà opere recenti dell’artista, alcune delle quali esposte per la prima volta nel Regno Unito. “Sono entusiasta di presentare una mostra alla Serpentine nel 2026”, ha dichiarato Hockney.

Mentre Bettina Korek, CEO della Serpentine, e Hans Ulrich Obrist, direttore artistico, hanno commentato: “Siamo felicissimi che David Hockney abbia accettato il nostro invito a presentare nuove opere a Serpentine North nel 2026. Come punto di forza della nostra stagione primaverile/estiva, la mostra si preannuncia come un momento culturale di grande rilievo. La Serpentine è gratuita e aperta a tutti, e non vediamo l’ora di accogliere visitatori da vicino e da lontano”.

David Hockney, London, 2023 © David Hockney Photo Credit: Jean-Pierre Gonçalves de Lima

Durante la primavera del 2020, mentre il mondo affrontava il lockdown, Hockney realizzò oltre cento immagini sul suo iPad in poche settimane. La tecnica digitale gli consentì di catturare rapidamente l’essenza di ogni scena con grande precisione. E proprio come gli Impressionisti, registrò i mutamenti della luce e del tempo, ma con una tavolozza vivida e radiosa. Nelle sue composizioni si alternano, dunque, campiture piatte di colore intenso e tocchi ironici e pop. Il risultato? Un racconto visivo che attraversa l’intero ciclo dell’anno: dalla primavera all’estate, fino ad autunno e inverno.

La mostra includerà opere recenti di grande rilievo, tra cui la celebre Moon Room, che riflette l’interesse dell’artista per il ciclo della luce e il trascorrere del tempo, e i dipinti digitali della serie Sunrise. Sarà inoltre esposto A Year in Normandy, un fregio lungo novanta metri ispirato all’arazzo di Bayeux, che racconta il susseguirsi delle stagioni nello studio normanno dell’artista.

A Year in Normandie (detail), 2020-2021, composite iPad painting © David Hockney

Oltre al valore artistico, la ricerca di Hockney esplora anche il rapporto tra arte e tecnologia. Invitando a rallentare e osservare il mondo intorno a noi, l’artista sottolinea come la bellezza semplice e quotidiana – come un’alba – meriti di essere celebrata.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: A Year in Normandie (detail), 2020-2021, composite iPad painting © David Hockney