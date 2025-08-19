Un dialogo interculturale tra Italia e India che mette al centro arte, spiritualità e comunità. Nasce così la collaborazione tra la galleria indiana 079 Stories di Ahmedabad e la Casa degli Artisti di Milano, che tra agosto e dicembre 2025 daranno vita a un doppio appuntamento di residenze e mostre con il sostegno del Consolato Italiano di Mumbai e del Consolato Indiano in Italia.

Il progetto prende avvio il 23 agosto ad Ahmedabad con Jyot (ज्योति) – “luce divina” – la prima personale indiana dell’artista Roberto Rup Paolini. In autunno sarà la volta di Milano, dove dal 21 ottobre 2025 Casa degli Artisti accoglierà la residenza dell’artista indiano Vipul Prajapati. Entrambe le tappe sono curate da Caterina Corni e Giulia Restifo, in partnership con That’s Contemporary e Taf London.

Il titolo della mostra di Paolini, Jyot, affonda le radici nella tradizione filosofica indiana. Non si tratta soltanto di luce fisica, ma di un concetto che attraversa induismo, buddhismo e sikhismo, indicante coscienza interiore, verità e trascendenza. Nei testi vedici la luce appare come manifestazione del sacro; nelle Upaniṣad si lega all’identità tra anima individuale (ātman) e principio universale (brahman); nel sikhismo rappresenta la continuità spirituale che unisce i Guru al di là del tempo.

In una chiave più contemporanea, jyot diventa resistenza simbolica contro la frammentazione della modernità: una luce interiore che si oppone allo smarrimento spirituale del presente.

Il Fuoco di Rup Paolini

All’interno di questa cornice si inserisce il lavoro di Roberto Rup Paolini, che ad Ahmedabad presenterà una serie di opere inedite sul tema del Fuoco, risultato di tre anni di ricerca. Tra dipinti, installazioni, carboncini e fotomontaggi, l’artista propone il Fuoco come metafora di conoscenza, purificazione e rinascita, ma anche come ferita umana e tensione verso il sacro.

Un percorso che invita lo spettatore a un viaggio interiore: il Fuoco, nelle opere di Paolini, è al tempo stesso pratica ascetica e strumento di introspezione, una forza trasformativa che brucia per rivelare.

Un dialogo tra culture

Il passaggio di testimone a Milano con la residenza di Vipul Prajapati confermerà la vocazione del progetto: creare un ponte creativo tra due mondi diversi ma uniti da una riflessione comune sul ruolo dell’arte come veicolo di luce, materia e spiritualità.

Con Jyot e con le residenze collegate, la collaborazione tra 079 Stories e Casa degli Artisti apre uno spazio di dialogo che non si limita a ospitare opere, ma promuove un incontro vivo tra artisti, curatori e comunità.