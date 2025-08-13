Meta ideale per grandi e piccini, il Museum of Senses di Milano propone oltre 30 installazioni immersive per esplorare i cinque sensi.

Per chi trascorre agosto nell’afa milanese, il capoluogo lombardo presenta una meta perfetta per tutta la famiglia. È, infatti, aperto per tutto il mese il Museum of Senses (Viale Monte Grappa 10, zona Porta Garibaldi-Moscova), spazio innovativo che fa parte di una rete internazionale già consolidata dedicato a visitatori di ogni età.

Non un semplice museo, ma un viaggio multisensoriale che sfida vista, udito, tatto, gusto, olfatto e persino l’equilibrio. Quello che il Museum of Senses offre è un percorso multisensoriale che solletica la curiosità, favorisce la scoperta e incoraggia la partecipazione attiva. Unendo divertimento e creatività. Dalle stanze dedicate all’equilibrio al labirinto di specchi, dal letto di chiodi all’acqua levitante, ogni installazione è progettata per sorprendere e stimolare.

Immagine da Ufficio Stampa

I visitatori, senza scarpe e dotati di speciali calzini fluorescenti UV, possono infatti esplorare pavimenti tattili e interagire con una Taste Box inclusa nel SenseKit, immergendosi in un percorso tra divertimento e apprendimento. Ognuna delle oltre 30 postazioni tematiche propone attività che uniscono luci, suoni e colori per creare ambienti che sembrano sfidare la realtà e la percezione dello spazio e del corpo.

E guardando già all’anno scolastico, lo spazio si candida a meta di uscite didattiche per le scuole. Questo grazie a due percorsi su misura per gli studenti della durata di un’ora e mezza ciascuno:

Sensi in gioco, per bambini di materne ed elementari, con attività ludiche che introducono alla scienza in modo accessibile

La Scienza dei Sensi, per studenti di medie e superiori, che combina spiegazioni su fisica e biologia con esperienze pratiche.

Immagine da Ufficio Stampa Immagine da Ufficio Stampa

Situato in una posizione strategica, a pochi passi dalle fermate di treno e metro Garibaldi, il Museum of Senses si inserisce, dunque, nel dinamico panorama culturale di Milano. La sua natura permanente e l’unicità del percorso espositivo lo distinguono come una destinazione divertente per chi cerca di esperienze fuori dall’ordinario.

Che si tratti di esplorare un labirinto di specchi, sperimentare l’acqua levitante o scoprire nuove prospettive sul proprio corpo, ogni visita è un invito a meravigliarsi e a riscoprire il potere dei sensi.

Immagini da Ufficio Stampa