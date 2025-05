Un cielo illuminato da 1.000 droni: è questo lo scenario che ha trasformato Roma per il lancio della nuova compatta elettrica di casa BYD.

È stata presentata a Roma la Dolphin Surf, la nuova compatta elettrica di casa BYD. Per l’occasione, non è mancato un po’ di entertainment con un cielo illuminato da 1.000 droni e tanti occhi puntati verso l’alto. Mercoledì 21 maggio il cielo di Roma si è dunque trasformato in un palcoscenico a cielo aperto. In scena una coreografia futuristica che consolida il posizionamento tecnologico di BYD, e che ha dato il benvenuto in Italia a un modello che promette di cambiare il volto della mobilità urbana.

Lanciata come la citycar elettrica per eccellenza, la Dolphin Surf è stata al centro dell’attenzione il giorno seguente al lancio. Simbolo della Green Wave, è agile, accessibile, tecnologica e dal design accattivante. L’azienda la considera adatta ad una nuova generazione di automobilisti urbani, attenti all’ambiente ma senza rinunciare a comfort e stile.

Con una lunghezza di 3,99 metri e un abitacolo sorprendentemente spazioso, la Dolphin Surf si adatta perfettamente alla vita cittadina grazie a un’autonomia che arriva fino a 507 km in ciclo urbano e tecnologie come il sistema infotainment touchscreen rotabile, accesso NFC e funzionalità Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni.

Basata sulla e-Platform 3.0 e dotata della rivoluzionaria Blade Battery, la vettura è disponibile in tre versioni (Active, Boost e Comfort).