Il murale, apparso a Milano e a firma aleXsandro Palombo, immortala Papa Leone XIV in braccio alla Statua della Libertà.

Domenica 18 Maggio inizia ufficialmente il pontificato di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost. L’artista contemporaneo aleXsandro Palombo – da sempre impegnato in tematiche sociali e diritti umani – ha voluto rendere omaggio al primo Papa statunitense della storia con un murale dal forte impatto visivo e ricco di significati. Intitolata The American Dream, l’opera è apparsa all’ingresso della quattrocentesca Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, a pochissimi passi dal Duomo di Milano.

Per la prima volta, Papa Leone XIV viene immortalato in un’opera di arte pubblica: nel murale, il Santo Padre è ritratto sorretto dalle braccia della Statua della Libertà, che lo innalza con forza verso il cielo. Nella sua mano destra, il Pontefice impugna la fiaccola, simbolo eterno di ragione, faro di speranza e libertà, richiamando il sogno americano e i suoi principi di solidarietà, uguaglianza e accoglienza, incisi nel celebre sonetto di Emma Lazarus.

«Viviamo in un’epoca in cui la libertà è minacciata da molteplici fronti: guerre, derive autoritarie, e una crescente indifferenza verso la sofferenza altrui. In una società sempre più materialista e disorientata, oggi più che mai sentiamo il bisogno di guide illuminate. Benvenuto, Papa Leone», ha dichiarato aleXsandro Palombo.

Sulla sua pagina Instagram, l’artista ha pubblicato le immagini dell’opera, accompagnandole con il celebre sonetto The New Colossus di Emma Lazarus, inciso nel 1903 alla base della Statua della Libertà. Un messaggio potente, capace di unire spiritualità e coscienza civile in un momento storico segnato da profonde fratture. Con The American Dream, aleXsandro Palombo dimostra ancora una volta come l’arte possa farsi messaggera di valori universali e veicolo di pensiero, risvegliando speranze in un mondo sempre più diviso.