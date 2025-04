Dalle isole degli Uros al cuore dell’Arsenale di Venezia: il Perù porta alla Biennale un’installazione che celebra l’intelligenza collettiva.

In occasione della 19ª Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, il Perù presenta Living Scaffolding. Il padiglione nasce tra le acque leggendarie del Titicaca, il lago navigabile più alto al mondo, e invita il mondo a scoprire l’intelligenza naturale e collettiva delle sue comunità ancestrali.

C’è un luogo in Perù dove la terra galleggia, le case respirano e l’architettura si intreccia con la natura in un equilibrio millenario. Sono le isole galleggianti degli Uros, nel cuore del Lago Titicaca, custodito nella Regione di Puno. Ed è proprio da qui che parte il viaggio del Perù verso la Biennale Architettura 2025.

Gli Uros sono una comunità millenaria che ha imparato a vivere in armonia con uno degli ecosistemi più straordinari del pianeta: il Lago Titicaca. Le loro celebri isole galleggianti, intrecciate a mano con la totora — una pianta endemica delle sue acque — non sono solo luoghi da abitare, ma vere e proprie opere collettive, in equilibrio tra natura, ingegno e spiritualità.

Poblador de las islas flotantes de los Uros. Lago Titicaca.

Perù, isole galleggianti e l’abitare che sfida il tempo

Costruite e rigenerate ciclicamente, le isole incarnano una visione dell’abitare che sfida il tempo e le convenzioni: ogni casa, ogni barca, ogni luogo sacro sembra emergere dall’acqua come parte viva del paesaggio. Visitare gli Uros è un’esperienza trasformativa: si può dormire sotto il cielo stellato insieme alle famiglie locali, partecipare alla raccolta della totora o assistere a rituali ancestrali. È un’immersione autentica in una cultura che ha fatto della collaborazione il suo pilastro.

Da questa realtà sospesa nasce Living Scaffolding, la proposta del Padiglione del Perù alla Biennale Architettura 2025, curata dall’architetto Alex Hudtwalcker con Sebastian Cilloniz, José Ignacio Beteta e Gianfranco Morales, e selezionata attraverso un concorso curatoriale promosso dal Patronato Culturale del Perú (Pacupe). Il progetto nasce dall’incontro tra due eccezionali tradizioni del Lago Titicaca.

Da un lato, l’arte degli Uros, maestri delle isole galleggianti intrecciate a mano. Dall’altro, la sapienza nautica del popolo Aimara, abile nella costruzione di imbarcazioni in totora capaci di affrontare l’oceano. Emblematica è la Spedizione Uru del 1988: un gruppo di esploratori, guidato dallo spagnolo Kitín Muñoz, salpò da Callao su un’imbarcazione in totora di 20 metri, diretto verso la Polinesia. Sebbene interrotta da un uragano, l’impresa rafforzò l’ipotesi di antichi legami tra Sud America e Pacifico. Living Scaffolding è un omaggio a queste imprese straordinarie: simbolo di un sapere che resiste, si tramanda, diventando organismo collettivo, radicato nella memoria ancestrale e orientato al futuro.

Casas y pobladores de las islas flotantes de los Uros.

L’installazione Living Scaffolding

L’installazione, pensata come esperienza sensoriale e riflessiva, reinterpreta le isole degli Uros come architettura viva e in continua trasformazione. L’antica tecnica di intreccio della totora diventa simbolo di una costruzione collettiva, effimera e sostenibile, capace di generare connessioni profonde tra ambiente, cultura e comunità. In un mondo che cerca nuove forme di abitare, il padiglione peruviano, sotto la curatela dall’architetto José Orrego, offre uno sguardo radicale e poetico su ciò che possiamo imparare da chi, da secoli, costruisce insieme per restare a galla.

In dialogo con il tema di questa edizione della Biennale, INTELLIGENS. NATURAL. ARTIFICIAL. COLLECTIVE., il padiglione peruviano esplora, infatti, la connessione tra sapere tradizionale e sostenibilità, tra cultura materiale e spiritualità. Attraverso un’imponente impalcatura in legno — che richiama le imbarcazioni transoceaniche degli Aimara, le strutture subacquee delle isole degli Uros e le palafitte di Venezia — il visitatore sarà invitato a immergersi sotto la struttura, in uno spazio che evoca le fondamenta invisibili su cui si reggono non solo le architetture, ma le civiltà stesse.

Lago Titicaca: contenuti audiovisivi e immagini

Accanto all’installazione fisica, il padiglione ospita contenuti audiovisivi realizzati direttamente sulle rive del Lago Titicaca, con immagini delle isole galleggianti, interviste ai maestri artigiani e ai custodi di un sapere antico che continua a vivere e innovarsi. Un invito, questo, a scoprire il Perù con occhi nuovi: non solo come destinazione, ma come fonte inesauribile di ispirazione. Il padiglione peruviano è anche un ponte verso il viaggio. Chi visita la Biennale, infatti, sarà ispirato a partire alla scoperta dei paesaggi sospesi del Lago Titicaca, ad avventurarsi tra le comunità locali, a vivere esperienze autentiche come la costruzione delle isole di totora, le cerimonie ancestrali e la tessitura rituale.

Dopo Venezia, l’esposizione verrà ricreata in Perù nel 2026, accompagnata da un ciclo di conferenze e attività aperte al pubblico, rafforzando il legame tra cultura, architettura e turismo consapevole. Un invito a scoprire il Paese attraverso le sue radici più profonde. Dalle acque sacre del Titicaca agli spazi espositivi di Venezia, il Perù racconta un’architettura che diventa gesto collettivo, rispetto per l’ambiente, e continuo dialogo tra passato e futuro.

Foto: PromPerù